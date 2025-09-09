Мужчина забросил удочку прямо из квартиры и поймал рыбу, не выходя из дома (видео)

Рыбак просто забросил удочку из своей квартиры, расположенной прямо над водоемом, и дождался улова, лежа на кровати.

В TikTok набирает популярность необычное видео, в котором мужчина решил поменять правила традиционной рыбалки на берегу.

Как видно на кадрах, когда поплавок дрогнул, хозяин квартиры мгновенно вскочил и выбежал на балкон, чтобы вытащить рыбу. Борьба длилась около двух минут, после чего мужчина аккуратно снял улов с крючка и отпустил обратно в воду.

Реакция соцсетей

Комментаторы под роликом шутили, что теперь тоже мечтают о жилье у самой реки. Некоторые зрители предположили, что добычей рыбака оказался карп.

Пользователи TikTok назвали видео "рыбалкой мечты" и посмеялись, что такой подход экономит силы и время.

"Вот ради чего стоит покупать квартиру у воды", "Так выглядит моя мечта", "Дом мечты", "Он выбрал жить в кайф", — писали они.

Что нужно знать о карпе:

Внешний вид: у карпа вытянутое тело с крупной золотисто-бронзовой чешуей, небольшая голова и пара усиков у рта. Взрослые особи достигают до 1 метра в длину и веса свыше 20 кг, хотя чаще встречаются рыбы весом 3–5 кг.

Среда обитания: карп распространен по всему миру, предпочитает реки и озера с медленным течением и илистым дном. Его также активно разводят в рыбных хозяйствах и прудах.

Рацион: всеяден. Питается водорослями, семенами, личинками, насекомыми, моллюсками и мелкими беспозвоночными, разыскивая корм в донном иле.

