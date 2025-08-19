Рыба с зубами акулы: мужчина поймал в реке хищника весом 34 кг (фото)

Британский рыболов Гэри Ньюман во время поездки в Африку вытащил из реки Конго гигантскую тигровую рыбу весом 34 килограмма. Представители туристической компании назвали его улов "добычей, которая бывает раз в жизни".

48-летний рыбак из Чешема (графство Бакингемшир) Гэри Ньюман поймал в реке Конго одну из самых опасных и редких пресноводных рыб мира — гигантскую тигровую рыбу (Hydrocynus goliath), известную своими зубами, сопоставимыми с клыками большой белой акулы.

Поимка 34-килограммовой рыбы оказалась серьезным испытанием, ведь она яростно вырывалась несколько минут, прежде чем рыбаку удалось ее вытащить. Для поимки Гэри использовал в качестве приманки мертвую другую рыбу.

"Это был напряженный момент. Рыба резко рванула с места, и я сразу понял, что имею дело с гигантом. После пяти минут борьбы мне удалось ее вытащить, и к счастью, она попала в сачок с первой попытки", — рассказал рыбак.

После взвешивания и фотосессии Гэри отпустил рыбу обратно в воду Фото: Facebook

Гигантская тигровая рыба, также известная на языке суахили как мбенга, считается африканским аналогом пираньи, только гораздо крупнее и смертоноснее. У нее 32 острых как бритва зуба, которыми она способна охотиться даже на небольших крокодилов. Несмотря на устрашающий вид, эти существа довольно хрупкие, поэтому после взвешивания и фотосессии Гэри отпустил рыбу обратно в воду.

Издание отмечает, что этот вид обитает в бассейне реки Конго и впервые был описан европейцами в 1898 году. Представители туристической компании Boroma Fishing & Mbenga Congo, организовавшей поездку, назвали улов Ньюмана "добычей, которая бывает раз в жизни".

