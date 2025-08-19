Риба із зубами акули: чоловік упіймав у річці хижака вагою 34 кг (фото)

Британський рибалка Гері Ньюман під час поїздки в Африку витягнув з річки Конго гігантську тигрову рибу вагою 34 кілограми. Представники туристичної компанії назвали його улов "здобиччю, яка буває раз у житті".

Гігантська тигрова риба, також відома мовою суахілі як мбенга, вважається африканським аналогом піраньї, тільки набагато більшою і смертоноснішою. Про це пише The Mirror.

48-річний рибалка з Чешема (графство Бакінгемшир) Гері Ньюман спіймав у річці Конго одну з найнебезпечніших і найрідкісніших прісноводних риб світу — гігантську тигрову рибу (Hydrocynus goliath), відому своїми зубами, порівнянними з іклами великої білої акули.

Упіймання 34-кілограмової риби виявилося серйозним випробуванням, адже вона люто виривалася кілька хвилин, перш ніж рибалці вдалося її витягнути. Для упіймання Гері використовував як приманку мертву іншу рибу.

"Це був напружений момент. Риба різко рвонула з місця, і я відразу зрозумів, що маю справу з гігантом. Після п'яти хвилин боротьби мені вдалося її витягнути, і на щастя, вона потрапила в сачок із першої спроби", — розповів рибалка.

Після зважування і фотосесії Гері відпустив рибу назад у воду Фото: Facebook

Видання зазначає, що цей вид мешкає в басейні річки Конго і вперше був описаний європейцями в 1898 році. Представники туристичної компанії Boroma Fishing & Mbenga Congo, яка організувала поїздку, назвали улов Ньюмана "здобиччю, яка буває раз у житті".

