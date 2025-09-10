Удивительный трюк: ручной ворон поразил всех своим "человеческим" голосом (видео)

Жительница Шотландии по имени Эми стала героиней обсуждений в сети после того, как опубликовала видео со своим необычным питомцем, ручным вороном по кличке Фейбл.

На кадрах, которыми женщина поделилась в TikTok, черная птица демонстрирует свои "разговорные" способности: Ворона четко повторяет человеческие слова, чем поразила зрителей и заставила многих усомниться в том, что они слышат.

По ее словам, раньше ворон повторял гораздо больше слов и звуков, но со временем стал ленивее и теперь выбирает только свои любимые выражения.

"С момента выхода моего последнего видео я заметила, что многие из вас не знали, что вороны умеют говорить, поэтому решила показать несколько фраз, которым Фейбл научился за последние семь лет", — поделилась хозяйка.

В комментариях под видео пользователи писали о том, что их удивило поведение птицы. Некоторые назвали Фейбла "настоящим чудом" и даже "сверхъестественным созданием".

"Да, это заставляет задуматься, сколько голосов в лесах на самом деле принадлежат не людям, а воронам", "Если бы моя птица заговорила моим голосом, я бы просто умер от шока", — писали они.

Эксперты из Королевского общества защиты птиц (RSPB) напоминают, что вороны — одни из самых умных представителей животного мира. Они способны не только запоминать лица и решать задачи, но и воспроизводить звуки, в том числе человеческую речь. Однако орнитологи подчеркивают: несмотря на ум и преданность, вороны остаются дикими птицами, и держать их в домашних условиях крайне сложно. Им необходим простор для полетов, постоянная умственная стимуляция и социальное взаимодействие.

Эми, родившаяся в Англии и ныне живущая в Шотландии вместе с мужем Джеймсом и сыном Альфи, признается, что ее питомец требует особого ухода, но для нее это — часть жизни. Уже 17 лет она занимается соколиной охотой и работает с хищными птицами, поэтому решение приютить ворона стало естественным продолжением ее увлечения.

