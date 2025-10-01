Спасенная собака из пустыни оказалась частично волком: ДНК-анализ удивил хозяев (фото)

Спасенная собака по кличке Фарис из Катара неожиданно вызвала волну обсуждений в сети после того, как результаты ДНК-теста показали у нее наличие волчьих генов.

Об этом рассказал пользователь под ником Cinestheric на популярном форуме Reddit. Фотографии собаки песочного окраса быстро набрали популярность.

Пес был найден в пустыне Катара и спасен благотворительной организацией из Филадельфии (США). Его новый хозяин был уверен, что Фарис — это салюки, представитель арабской гончей.

Однако результаты анализа ДНК подтвердили не только принадлежность к этой породе, но и показали удивительный факт: 7% генов Фариса оказались волчьими.

Фотографии собаки песочного окраса быстро набрали популярность. Пользователи восхищались его внешностью и шутили.

"Какой у вас красивый принц-волк", "Этот салюки точно выполняет тяжелую работу", "Какой особенный мальчик", — писали они.

Хозяин же описал Фариса как "очаровательного глупыша" с мягким характером. Он осторожен с незнакомцами, но ласков с детьми, защищает дом, громко лает, любит долгие прогулки и даже закапывает еду в подстилку.

Волки, собаки и древняя ДНК

Издание Newsweek отмечает, что ученые отмечают, что такие результаты вполне возможны. Собаки произошли от серых волков, однако точные популяции их предков до сих пор остаются предметом дискуссий. Исследования показывают, что собаки могут нести ДНК различных древних популяций волков, особенно в регионах Ближнего Востока и Африки.

Специалисты также отмечают, что рынок ДНК-тестирования собак активно растет: по прогнозам, к 2030 году его объем достигнет 723 миллионов долларов. Но эксперты предупреждают, что результаты таких тестов не всегда однозначны.

В 2023 году журналисты CBC News провели эксперимент и отправили образцы ДНК собак в несколько популярных компаний. Итоги оказались разными, несмотря на заявленную 100% точность.

"Компания делает его генетику более захватывающей, чем она есть на самом деле. Но для меня он всегда будет просто классным парнем из Катара", — добавил хозяин Фариса.

