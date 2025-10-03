Собаку, сбежавшую во время шторма нашли за 3218 км от дома, спустя 2 месяца (фото)

История пугливого пса по кличке Опи, помеси корги и овчарки, напомнила его хозяйке и пользователям соцсетей, что никогда не стоит терять надежду. Собака сбежала из дома во время летнего шторма в Калифорнии (США) и пропала на долгие два месяца.

Найти питомца удалось лишь спустя время за 2000 миль (3218 км) от дома, в пригороде Чикаго. Об этом пишет New York Post.

Опи испугался грозы и выскочил из дома в июле. Сначала хозяйка смогла отследить его на заправке неподалеку, но след вскоре оборвался. Все это время она думала о худшем, тогда как ее питомец, скорее всего, оказался подобран случайными людьми, которые каким-то образом вывезли его в штат Иллинойс.

28 сентября прохожие заметили одинокую собаку на окраине Чикаго и передали ее в полицию города Итаска. Ошейник пса указывал чужую кличку, но сканирование микрочипа расставило все по местам — это и был пропавший Опи.

Воссоединение хозяйки с собакой Опи спустя два месяца поисков Фото: New York Post

Когда служба защиты животных округа ДюПейдж связалась с хозяйкой, она решила, что ее разыгрывают. Американке было трудно поверить, что собака оказалась именно в другом штате. Лишь после разговора с полицейскими женщина поняла, что это действительно ее питомец.

Не теряя времени, женщина села за руль и за два дня добралась до Иллинойса. 1 октября в приюте состоялось долгожданное воссоединение: Опи бросился к своей хозяйке, а она не могла сдержать слез. Вместе они вернулись домой в Калифорнию.

История Опи — еще одно напоминание владельцам домашних животных о том, насколько важен микрочип. По словам Лоры Фламион из службы округа ДюПейдж, именно эта маленькая деталь позволила вернуть питомца. Она также призвала владельцев обновлять данные в системе, чтобы в случае пропажи животного связаться с хозяевами как можно быстрее.

