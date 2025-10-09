"Він живий": господиня собаки в жаху від подарунка, який вона знайшла в ліжку (відео)

Мешканка американського штату Міссурі Тіна Карпентер зазнала справжнього шоку, коли дізналася, що всю ніч спала в одному ліжку з живим опосумом.

Незвичайна історія швидко стала вірусною в TikTok, зібравши понад 1,1 мільйона переглядів і понад 217 тисяч лайків.

58-річна Тіна прокинулася близько 5 ранку, щоб випустити своїх собак, лабрадора Талі та мініатюрного голдендуделя Люсі, на вулицю. Не вмикаючи світла, жінка дочекалася, поки вихованці повернуться, і знову лягла спати. Пізніше вона помітила, як Люсі копається в подушках, але вирішила, що та принесла іграшку.

Проте вранці Карпентер зрозуміла, що "іграшкою" виявилося справжнє дитинча опосума. Жінка розповіла, що спала з ним близько чотирьох годин.

"Я підняла подушку і закричала, адже під нею лежав опосум! Я в паніці покликала доньку FaceTime, але ніхто не повірив, поки він не зашипів і не моргнув", — сказала американка.

Не знаючи, що робити, Тіна звернулася в поліцію за неекстреним номером. Там посміялися над ситуацією і порадили зателефонувати до відділу охорони природи. Фахівці пояснили, що потрібно вдягнути рукавички й акуратно винести тварину на вулицю.

"Я підняла подушку, взяла його за хвіст і винесла у двір. Він подивився на мене своїми крихітними оченятами й за 15 хвилин зник у лісі", — згадує Тіна.

Реакція соцмереж

Відео з підписом "Я спала з цим у ліжку з п'ятої ранку" миттєво набрало популярності. Коментатори не приховували емоцій:

"Той факт, що він просто спав поруч — лякає і розчулює одночасно";

"Вам пощастило, що це був опосум, а не єнот чи скунс";

"Це просто смішно".

Експерти благодійної організації City Wildlife зазначили, що опосуми зазвичай неагресивні та вважають за краще шипіти або прикидатися мертвими, ніж нападати.

