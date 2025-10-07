Жінка йшла до дверей і раптом зрозуміла, що за нею спостерігають з даху будинку (фото)
Мешканка США зазнала справжнього шоку, коли, повернувшись додому з роботи, побачила двох своїх улюбленців, які спокійно спостерігали за нею з даху будинку.
Про це користувачка під ніком u/Sunfleury розповіла на популярному форумі Reddit.
За словами жінки, весь тиждень вона доглядала у себе вдома за котом свого хлопця, який через зміну робочого графіка став спати довше ночами. Щоб тварини не нудьгували, вона взяла кота до себе, разом зі своїми собаками Джуніпером і Одіном.
Одного разу кіт вибрався на дах через вікно спальні, і господині довелося самій вилазити за ним. Наступного дня вона забула повернути узголів'я ліжка на місце, і цим скористалися її чотириногі друзі.
Коли американка повернулася з роботи, то застала Джуніпер і Одіна, які гордо гуляють дахом просто над ґанком. Вона опублікувала фото на Reddit, де знімок швидко став вірусним.
За словами господині, собаки одразу зістрибнули назад, щойно побачили її. Вона зізнається, що дует у неї "буйний", і найчастіше за витівками стоїть Джуніпер. Однак головну роль у цій історії, на її думку, зіграв кіт хлопця, який став "справжнім господарем будинку".
"Собаки його побоюються, а він це використовує, щоб ганятися за ними і заманювати в пастку", — розповіла жінка.
Реакція соцмереж
Коментатори не стримували емоцій:
- "Бачу двох хороших хлопчиків, які просто хотіли допомогти з прибиранням водостоків";
- "Тримайте своїх горгулій під контролем, ха-ха";
- "Вони явно засуджують тебе — рідкісне привітання після роботи".
