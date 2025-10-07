Жінка йшла до дверей і раптом зрозуміла, що за нею спостерігають з даху будинку (фото)

Мешканка США зазнала справжнього шоку, коли, повернувшись додому з роботи, побачила двох своїх улюбленців, які спокійно спостерігали за нею з даху будинку.

Про це користувачка під ніком u/Sunfleury розповіла на популярному форумі Reddit.

За словами жінки, весь тиждень вона доглядала у себе вдома за котом свого хлопця, який через зміну робочого графіка став спати довше ночами. Щоб тварини не нудьгували, вона взяла кота до себе, разом зі своїми собаками Джуніпером і Одіном.

Одного разу кіт вибрався на дах через вікно спальні, і господині довелося самій вилазити за ним. Наступного дня вона забула повернути узголів'я ліжка на місце, і цим скористалися її чотириногі друзі.

Коли американка повернулася з роботи, то застала Джуніпер і Одіна, які гордо гуляють дахом просто над ґанком. Вона опублікувала фото на Reddit, де знімок швидко став вірусним.

За словами господині, собаки одразу зістрибнули назад, щойно побачили її Фото: Reddit

За словами господині, собаки одразу зістрибнули назад, щойно побачили її. Вона зізнається, що дует у неї "буйний", і найчастіше за витівками стоїть Джуніпер. Однак головну роль у цій історії, на її думку, зіграв кіт хлопця, який став "справжнім господарем будинку".

"Собаки його побоюються, а він це використовує, щоб ганятися за ними і заманювати в пастку", — розповіла жінка.

Реакція соцмереж

Коментатори не стримували емоцій:

"Бачу двох хороших хлопчиків, які просто хотіли допомогти з прибиранням водостоків";

"Тримайте своїх горгулій під контролем, ха-ха";

"Вони явно засуджують тебе — рідкісне привітання після роботи".

