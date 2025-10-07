Женщина шла к двери и вдруг поняла, что за ней наблюдают с крыши дома (фото)

Жительница США испытала настоящий шок, когда, вернувшись домой с работы, увидела двух своих питомцев, спокойно наблюдающих за ней с крыши дома.

Related video

Об этом пользовательница под ником u/Sunfleury рассказала на популярном форуме Reddit.

По словам женщины, всю неделю она присматривала у себя дома за котом своего парня, который из-за смены рабочего графика стал спать дольше по ночам. Чтобы животные не скучали, она взяла кота к себе, вместе со своими собаками Джунипер и Одином.

Однажды кот выбрался на крышу через окно спальни, и хозяйке пришлось самой вылезать за ним. На следующий день она забыла вернуть изголовье кровати на место, и этим воспользовались ее четвероногие друзья.

Когда американка вернулась с работы, то застала Джунипер и Одина, гордо гулящих по крыше прямо над крыльцом. Она опубликовала фото на Reddit, где снимок быстро стал вирусным.

По словам хозяйки, собаки сразу спрыгнули обратно, как только увидели ее Фото: Reddit

По словам хозяйки, собаки сразу спрыгнули обратно, как только увидели ее. Она признается, что дуэт у нее "буйный", и чаще всего за проделками стоит Джунипер. Однако главную роль в этой истории, по ее мнению, сыграл кот парня, который стал "настоящим хозяином дома".

"Собаки его побаиваются, а он это использует, чтобы гоняться за ними и заманивать в ловушку", — рассказала женщина.

Реакция соцсетей

Комментаторы не сдерживали эмоций:

"Вижу двух хороших мальчиков, которые просто хотели помочь с уборкой водостоков";

"Держите своих горгулий под контролем, ха-ха";

"Они явно осуждают тебя — редкое приветствие после работы".

Ранее Фокус сообщал, что собаку, сбежавшую во время шторма нашли за 3218 км от дома, спустя 2 месяца. История пугливого пса по кличке Опи, помеси корги и овчарки, напомнила его хозяйке и пользователям соцсетей, что никогда не стоит терять надежду.

Также стало известно, что спасенная собака из пустыни оказалась частично волком. Результаты анализа ДНК подтвердили не только принадлежность к породе салюки, но и показали удивительный факт: 7% генов Фариса оказались волчьими.