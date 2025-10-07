Женщина шла к двери и вдруг поняла, что за ней наблюдают с крыши дома (фото)
Жительница США испытала настоящий шок, когда, вернувшись домой с работы, увидела двух своих питомцев, спокойно наблюдающих за ней с крыши дома.
Об этом пользовательница под ником u/Sunfleury рассказала на популярном форуме Reddit.
По словам женщины, всю неделю она присматривала у себя дома за котом своего парня, который из-за смены рабочего графика стал спать дольше по ночам. Чтобы животные не скучали, она взяла кота к себе, вместе со своими собаками Джунипер и Одином.
Однажды кот выбрался на крышу через окно спальни, и хозяйке пришлось самой вылезать за ним. На следующий день она забыла вернуть изголовье кровати на место, и этим воспользовались ее четвероногие друзья.
Когда американка вернулась с работы, то застала Джунипер и Одина, гордо гулящих по крыше прямо над крыльцом. Она опубликовала фото на Reddit, где снимок быстро стал вирусным.
По словам хозяйки, собаки сразу спрыгнули обратно, как только увидели ее. Она признается, что дуэт у нее "буйный", и чаще всего за проделками стоит Джунипер. Однако главную роль в этой истории, по ее мнению, сыграл кот парня, который стал "настоящим хозяином дома".
"Собаки его побаиваются, а он это использует, чтобы гоняться за ними и заманивать в ловушку", — рассказала женщина.
Реакция соцсетей
Комментаторы не сдерживали эмоций:
- "Вижу двух хороших мальчиков, которые просто хотели помочь с уборкой водостоков";
- "Держите своих горгулий под контролем, ха-ха";
- "Они явно осуждают тебя — редкое приветствие после работы".
