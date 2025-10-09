"Он живой": хозяйка собаки в ужасе от подарка, который она нашла в постели (видео)

Жительница американского штата Миссури Тина Карпентер испытала настоящий шок, когда узнала, что всю ночь спала в одной постели с живым опоссумом.

Необычная история быстро стала вирусной в TikTok, собрав более 1,1 миллиона просмотров и свыше 217 тысяч лайков.

58-летняя Тина проснулась около 5 утра, чтобы выпустить своих собак, лабрадора Тали и миниатюрного голдендуделя Люси, на улицу. Не включая свет, женщина дождалась, пока питомцы вернутся, и снова легла спать. Позже она заметила, как Люси копается в подушках, но решила, что та принесла игрушку.

Однако утром Карпентер поняла, что "игрушкой" оказался настоящий детеныш опоссума. Женщина рассказала, что спала с ним около четырех часов.

"Я подняла подушку и закричала, ведь под ней лежал опоссум! Я в панике позвала дочь по FaceTime, но никто не поверил, пока он не зашипел и не моргнул глазами", — сказала американка.

Не зная, что делать, Тина обратилась в полицию по неэкстренному номеру. Там посмеялись над ситуацией и посоветовали позвонить в отдел охраны природы. Специалисты объяснили, что нужно надеть перчатки и аккуратно вынести животное на улицу.

"Я подняла подушку, взяла его за хвост и вынесла во двор. Он посмотрел на меня своими крошечными глазками и через 15 минут исчез в лесу", — вспоминает Тина.

Реакция соцсетей

Видео с подписью "Я спала с этим в кровати с пяти утра" мгновенно набрало популярность. Комментаторы не скрывали эмоций:

"Тот факт, что он просто спал рядом — пугает и умиляет одновременно";

"Вам повезло, что это был опоссум, а не енот или скунс";

"Это просто смешно".

Эксперты благотворительной организации City Wildlife отметили, что опоссумы обычно неагрессивны и предпочитают шипеть или притворяться мертвыми, чем нападать.

