Аліменти по-новому: чоловік утримуватиме двох котів після розлучення

У Стамбулі розгорається обговорення унікальної угоди про розлучення. Місцевий житель на ім'я Бугра Б. погодився виплачувати своїй колишній дружині Езгі Б. приблизно 240 доларів США кожні три місяці як аліменти на утримання двох їхніх кішок.

Пара подала на розлучення за обопільною згодою, пославшись на "серйозну несумісність і руйнування основ шлюбу". Про це пише Oddity Central.

Водночас подружжя не вимагало одне від одного компенсації, проте включило в документ пункт, який здивував навіть юристів.

Згідно з угодою, дві кішки, що належали раніше Бугрі Б., залишаються під опікою Езгі Б., а чоловік зобов'язується оплачувати витрати на їхнє харчування, догляд і медичні потреби. Виплати здійснюватимуться щокварталу протягом 10 років, і їхній розмір буде щорічно індексуватися за коефіцієнтом інфляції, що визначається Турецьким статистичним інститутом (TÜİK).

Юристи вже назвали цей випадок "новим типом аліментів", який може створити прецедент для майбутніх шлюборозлучних процесів, коли подружжя ділить не тільки майно, а й відповідальність за домашніх тварин.

У Туреччині чоловік зобов'язався виплачувати аліменти на утримання кішок Фото: Unsplash

Соціальні мережі відреагували на новину з гумором: одні користувачі жартували, що тепер кішки в Туреччині "живуть краще, ніж деякі люди", інші ж вітають рішення, називаючи його проявом відповідальності та турботи про вихованців.

Експерти зазначають, що подібні угоди відображають зростаючу тенденцію — домашні тварини все частіше розглядаються як члени сім'ї, а не просто майно. Якщо суд визнає цей пункт дійсним, Туреччина може стати однією з небагатьох країн, де аліменти на тварин будуть офіційно закріплені в юридичній практиці.

