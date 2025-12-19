Концтабір для тварин: у притулку на Київщині загинули понад 50 котів, ще 39 постраждали

У селі Кременище Обухівського району на території приватного будинку тварин утримували в настільки поганих умовах, що це призвело до їхньої масової загибелі.

Про те, що трапилося, розповів зооволонтер, який напередодні звернувся в поліцію, повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці побачили, що в приміщенні перебували десятки котів, які жили без належного догляду, в тісноті, антисанітарії та без нормальних умов для життя.

Прокурори разом із поліцейськими допомагали волонтерам рятувати 39 живих котів. Усіх їх передали в інший притулок, де тваринам надають допомогу та догляд.

Однак вижити пощастило не всім. Під час огляду виявлено 51 загиблу тварину. Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертизи та встановлення причин смерті.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та щодо великої кількості тварин. Вона передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування у справі триває.

Як повідомили в групі порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group, коти і кішки утримувалися в окремому приміщенні у дворі.

"Різні виклики зустрічалися на нашому шляху. Різні складні місця, де потрібно було рятувати кого-небудь. Але вчора було особливо важко. Не стільки фізично, скільки морально. Волонтерка, яка роками приймала евакуйованих, відданих, травмованих і хворих тварин — у різних організацій, і в нас також — втратила контроль над собою і ситуацією", — ідеться в публікації. Наразі про місцеперебування жінки нічого невідомо.

Серед тварин було знайдено кішку, яку волонтери свого часу евакуювали з Очеретиного Донецької області. На щастя, вона вижила.

Ще у вересні зооволонтер Сергій Гуральник писав про цю жінку і просив забрати в неї тварин, яких вона брала нібито на перетримку. За його словами, Галина, а саме так її звати, живе на допомогу від спонсорів.

"Зі слів сусідів, вона часто ховає тварин на території свого двору. Там стоїть жахливий запах. Усі, хто віддавав їй на перетримку тварин, терміново забирайте, інакше живими ви їх більше не побачите", — йшлося в його повідомленні.

Зі свого боку зооволонтерка під ніком koko_nutss, яка вчора була присутня разом з іншими волонтерами на місці масової загибелі тварин, написала:

"На території було дуже багато кормів, подарунків і гуманітарної допомоги. Але все це так і не дісталося тим, кого вона брала під свою опіку".

Вона підтвердила, що на подвір'ї багато поховань тварин. Але найстрашніше творилося за стінами.

"Усередині було дуже багато тіл кішок. Найстрашніше те, що вони перебували на різних стадіях розкладання. Це свідчить про одне: тварини помирали не одночасно, а систематично протягом тривалого часу. Кожен труп фіксували, описували та документували представники порядку", — розповіла авторка.

