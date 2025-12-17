Врятована під Харковом левиця померла в Південній Африці (фото)

Левиця Василина, яку 2022 року врятували поліцейські Харківської області в Пісочині, де вона розгулювала, будучи восьмимісячним левеням, а потім її вивезли за кордон, раптово померла.

Її на стало в найкращому реабілітаційному центрі для великих кішок LIONS ROCK Big Cat Sanctuary у Південній Африці, повідомляють на сторінці зоозахисної організації UAnimals.

Що стало причиною смерті тварини, невідомо. За інформацією благодійного фонду Four Paws, левиця померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було жодних ознак, що вона почувається погано.

"Ми безмежно раділи новому дому для Василини в Південній Африці. І так само безмежно сумуємо через її смерть зараз. Василино, прикро, що тобі довелося пройти такий важкий шлях через людську безвідповідальність", — ідеться в публікації.

Левиця Василина Фото: Facebook/UAnimals

Історія порятунку Василини

За інформацією KHARKIV Today, 11 серпня 2022 року поліцейські офіцери Пісочинської громади отримали повідомлення про те, що на території дачного кооперативу гуляє лев. Як виявилося, це була 8-місячна африканська левиця Василина, яку господарі залишили на знайомих ще у двомісячному віці й самі виїхали за кордон на початку війни.

Для того, щоб її зловити, знадобилося п'ять годин. До цього процесу залучили фахівців UAnimals. Вони знерухомили тварину безпечним для її здоров'я снодійним, а потім Василину доправили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової на Київщині.

Останній рік Василина провела в Південній Африці Фото: Facebook/UAnimals

Там левиця була на реабілітації дев'ять місяців, після чого благодійний фонд Four Paws евакуював тварину до реабілітаційного центру Felida Big Cat Sanctuary у Нідерландах. Під час перебування там Василина познайомилася з левом Ніколою, у якого була дуже схожа історія. Він ще маленьким опинився в незаконному приватному розпліднику в Чорногорії, втік із нього та блукав понад тиждень вулицями поблизу Будви на узбережжі Адріатичного моря, поки його не знайшли захисники тварин у лютому 2022 року.

У квітні 2024 року Василина та Нікола оселилися в реабцентрі для врятованих із неволі тварин у Південній Африці. Пару ласкаво називали Ніколіна, склавши разом їхні імена.

Нікола і Василина жили душа в душу Фото: Four Paws

"Це одне з найкращих місць для врятованих диких котів. Ця евакуація коштувала численних зусиль для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центру порятунку диких тварин, UAnimals і багатьох чудових волонтерів та організацій", — розповіли зоозахисники.

Лев і левиця жили в одному просторому вольєрі й майже весь час були разом. Тепер співробітники центру роблять усе, щоб допомогти Ніколі пережити втрату.

