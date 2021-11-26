"Віддам у добрі руки": мешканець Краматорська продає тигрицю та левицю за 1000 грн

Чоловік вирішив віддати вихованців у зв'язку з тим, що через часті відрядження не може їх доглядати належним чином.

Мешканець Краматорська виклав оголошення в мережу, у якому пропонує придбати в нього тигрицю та левицю за символічні 1000 гривень. Про це повідомляє видання "Східний проєкт".

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Чоловік обіцяє віддати своїх домашніх улюблениць у "хороші руки" за символічні гроші у зв'язку з тим, що через постійні відрядження він не має можливості стежити і доглядати за вихованцями належним чином.

"Левиця — 5 років і тигриця — 2 роки. Дівчатка спокійні, виховуються в сім'ї", — було зазначено в оголошенні.

Продавець сказав, що тварини вимагають особливого режиму догляду та харчування, тому хоче, щоб їм надали добрі умови утримання. Чоловік пообіцяв, що спочатку стежитиме за тим, як нові господарі ставитимуться до тварин.

Варто зазначити, що одному дорослому леву, щоби прогодуватися в дикій природі, необхідно з'їдати 7-8 кг м'яса. Така ж кількість їжі потрібна і тигру.

Раніше повідомлялося, що у шведському зоопарку приспали тигрицю, яка заразилася коронавірусом. Ветеринари припустили, що тварини заразилися від працівників зоопарку.

Приватний заповідник GG Conservation у ПАР закриває туристів у клітці для захисту від левів, котрі гуляють. За 174 долари відвідувачі 45 хвилин перебувають у клітці, що залишає незабутні враження.