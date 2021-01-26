У шведському зоопарку хвору на коронавірус тигрицю приспали

17-річна тигриця Настасья після зараження швидко втрачала апетит.

У Швеції в зоопарку міста Борос тигриця Настасья і кілька левів заразилися коронавірусом. Це перший в Швеції випадок COVID-19 у котячих. Про це повідомляє телеканал SVT.

Зазначається, що у тигриці зараження вірусом підтвердили в німецькій лабораторії і в Шведському ветеринарному інституті.

17-річна тигриця після зараження швидко втрачала апетит, стан тварини погіршився, унаслідок цього її вирішили приспати. У решти тих, хто заразився спостерігаються легкі симптоми. Їхній вольєр ізольований.

Ветеринари вважають, що тварини заразилися від працівників зоопарку. У багатьох із них спостерігалися симптоми COVID-19, у трьох діагностовано вірус.

"На сьогоднішній день у світі не було жодного випадку, щоб інфекція перейшла від кішки до людини", — прокоментував подію державний епізоотології Карл Настільки.

Представники сімейства котячих виявилися досить сприйнятливими до коронавірусу. Ще навесні 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр захворів COVID-19. Потім заразилися ще 4 тигра і 3 леви. Учені, які спостерігали за тваринами, виявили у хижаків два різні штами коронавірусу.