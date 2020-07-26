Хищники из зоопарка в Нью-Йорке стали носителями двух штаммов коронавируса

Львы и тигры из зоопарка в нью-йоркском квартале Бронкс весной переболели COVID-19. Кошачьи живут в одном зоопарке, но штаммы вируса у них выявлены разные.

Ученые, которые держат животных под наблюдением, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.

Как сообщает портал Biorxiv, ученые исследовали биоматериалы, взятые у тигров и львов, которые весной переболели «короной», а также у сотрудников зоопарка, которые контактировали с животными. Оказалось, что животные являются носителями двух разных разновидностей вируса.

В случае первого штамма, РНК SARS-CoV-2 у одного из тигров в точности совпадает со структурой генома человеческого коронавируса. У львов оказалась другая форма коронавируса, и завезли его не из Нью-Йорка, а из штата Коннектикут.

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Ученые надеются узнать, как вирус передался от людей (посетителей или служителей зоопарка) к животным и как он распространился среди животных. Заражали они друг друга или каждый из четырех тигров и трех львов переболел автономно.

Результаты исследования должны помочь предотвратить распространение коронавируса среди диких животных.