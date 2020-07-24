В аквариум чешского зоопарка специально добавили пластиковый мусор

В зоопарке города Брно в Чехии открыли аквариум, в котором рыба плавает среди пластиковых упаковок и другого плохо разлагающегося полимерного мусора.

Как сообщает портал "Европульс", руководство зоопарка решило продемонстрировать экзотических рыб из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки в их "естественной среде обитания".

"С пятнистыми скатами и рыбами-ласточками в аквариуме соседствуют пластиковые бутылки, одноразовые стаканы и целлофановые пакеты. Обитатели аквариума выбраны не случайно – на сегодняшний день именно реки Азии и Африки несут больше всего пластикового мусора в мировой океан", – сообщает портал.

Зоопарк Брно основан в 1953 году и является одним из крупнейших в Европе, занимая по площади около 65 гектаров. В зоопарке представлено более 200 разных видов животных в среде приближенной к естественой для их обитания.