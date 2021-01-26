В шведском зоопарке заболевшую коронавирусом тигрицу усыпили

17-летняя тигрица Настасья после заражения быстро теряла аппетит.

В Швеции в зоопарке города Бороса тигрица Настасья и несколько львов заразились коронавирусом. Это первый в Швеции случай COVID-19 у кошачьих. Об этом сообщает телеканал SVT.

Отмечается, что у тигрицы заражение вирусом подтвердили в немецкой лаборатории и в Шведском ветеринарном институте.

17-летняя тигрица после заражения быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее решили усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Ветеринары полагают, что животные заразились от работников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у трех вирус диагностирован.

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", – прокомментировал произошедшее государственный эпизоотолог Карл Столь.

Представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19. Потом заразились еще 4 тигра и 3 льва. Ученые, которые наблюдали за животными, обнаружили у хищников два разных штамма коронавируса.