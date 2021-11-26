"Отдам в хорошие руки": житель Краматорска продает тигрицу и львицу за 1000 грн

Мужчина решил отдать питомцев в связи с тем, что из-за частых командировок не может за ними ухаживать должным образом.

Житель Краматорска выложил объявление в Сети, в котором предлагает приобрести у него тигрицу и львицу за символические 1000 гривен. Об этом сообщает издание "Восточный Проект".

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Мужчина обещает отдать своих домашних любимиц в "хорошие руки" за символические деньги в связи с тем, что из-за постоянных командировок у него нет возможности следить и ухаживать за питомцами должным образом.

"Львица — 5 лет и тигрица — 2 года. Девочки спокойные, воспитываются в семье", — было отмечено в объявлении.

Продавец сказал, что животные требуют особенного режима ухода и питания, поэтому хочет, чтобы им предоставили хорошие условия содержания. Мужчина пообещал, что первое время будет следить за тем, как новые хозяева будут обращаться с животными.

Стоит отметить, что одному взрослому льву, чтобы прокормиться в дикой природе, необходимо съедать 7-8 кг мяса. Такое же количество пищи требуется и тигру.

Ранее сообщалось, что в шведском зоопарке усыпили тигрицу, которая заразилась коронавирусом. Ветеринары предположили, что животные заразились от работников зоопарка.

Частный заповедник GG Conservation в ЮАР закрывает туристов в клетке для защиты от гуляющих львов. За 174 доллара посетители 45 минут находятся в клетке, что оставляет незабываемые впечатления.