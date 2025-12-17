Спасенная под Харьковом львица умерла в Южной Африке (фото)
Львица Василина, которую в 2022 году спасли полицейские Харьковской области в Песочине, где она разгуливала, будучи восьмимесячным львенком, а затем ее вывезли за границу, внезапно умерла.
Ее на стало в лучшем реабилитационном центре для больших кошек LIONS ROCK Big Cat Sanctuary в Южной Африке, сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals.
Что стало причиной смерти животного, неизвестно. По информации благотворительного фонда Four Paws, львица умерла внезапно — однажды не проснулась. Не было никаких признаков, что она чувствует себя плохо.
"Мы безгранично радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безгранично скорбим из-за ее смерти сейчас. Василина, досадно, что тебе пришлось пройти такой трудный путь через человеческую безответственность", – говорится в публикации.
История спасения Василины
По информации KHARKIV Today, 11 августа 2022 года полицейские офицеры Песочинской общины получили сообщение о том, что на территории дачного кооператива гуляет лев. Как оказалось, это была 8-месячная африканская львица Василина, которую хозяева оставили на знакомых еще в двухмесячном возрасте и сами уехали за границу в начале войны.
Для того, чтобы ее поймать, понадобилось пять часов. К этому процессу привлекли специалистов UAnimals. Они обездвижили животное безопасным для его здоровья снотворным, а затем Василину доставили в Центр спасения диких животных Натальи Поповой в Киевской области.
Там львица была на реабилитации девять месяцев, после чего благотворительный фонд Four Paws эвакуировал животное в реабилитационный центр Felida Big Cat Sanctuary в Нидерландах. Во время пребывания там Василина познакомилась со львом Николой, у которого была очень похожая история. Он еще маленьким оказался в незаконном частном питомнике в Черногории, сбежал из него и бродил более недели по улицам вблизи Будвы на побережье Адриатического моря, пока его не нашли защитники животных в феврале 2022 года.
В апреле 2024 Василина и Никола поселились в реабцентре для спасенных из неволи животных в Южной Африке. Пару ласково называли Николина, сложив вместе их имена.
"Это одно из самых лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и многих замечательных волонтеров и организаций", – рассказали зоозащитники.
Лев и львица жили в одном просторном вольере и почти все время были вместе. Теперь сотрудники центра делают все, чтобы помочь Николе пережить потерю.
