Спасенная под Харьковом львица умерла в Южной Африке (фото)

Львица Василина, которую в 2022 году спасли полицейские Харьковской области в Песочине, где она разгуливала, будучи восьмимесячным львенком, а затем ее вывезли за границу, внезапно умерла.

Ее на стало в лучшем реабилитационном центре для больших кошек LIONS ROCK Big Cat Sanctuary в Южной Африке, сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals.

Что стало причиной смерти животного, неизвестно. По информации благотворительного фонда Four Paws, львица умерла внезапно — однажды не проснулась. Не было никаких признаков, что она чувствует себя плохо.

"Мы безгранично радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безгранично скорбим из-за ее смерти сейчас. Василина, досадно, что тебе пришлось пройти такой трудный путь через человеческую безответственность", – говорится в публикации.

Львица Василина Фото: Facebook/UAnimals

История спасения Василины

По информации KHARKIV Today, 11 августа 2022 года полицейские офицеры Песочинской общины получили сообщение о том, что на территории дачного кооператива гуляет лев. Как оказалось, это была 8-месячная африканская львица Василина, которую хозяева оставили на знакомых еще в двухмесячном возрасте и сами уехали за границу в начале войны.

Для того, чтобы ее поймать, понадобилось пять часов. К этому процессу привлекли специалистов UAnimals. Они обездвижили животное безопасным для его здоровья снотворным, а затем Василину доставили в Центр спасения диких животных Натальи Поповой в Киевской области.

Последний год Василина провела в Южной Африке Фото: Facebook/UAnimals

Там львица была на реабилитации девять месяцев, после чего благотворительный фонд Four Paws эвакуировал животное в реабилитационный центр Felida Big Cat Sanctuary в Нидерландах. Во время пребывания там Василина познакомилась со львом Николой, у которого была очень похожая история. Он еще маленьким оказался в незаконном частном питомнике в Черногории, сбежал из него и бродил более недели по улицам вблизи Будвы на побережье Адриатического моря, пока его не нашли защитники животных в феврале 2022 года.

В апреле 2024 Василина и Никола поселились в реабцентре для спасенных из неволи животных в Южной Африке. Пару ласково называли Николина, сложив вместе их имена.

Никола и Василина жили душа в душу Фото: Four Paws

"Это одно из самых лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и многих замечательных волонтеров и организаций", – рассказали зоозащитники.

Лев и львица жили в одном просторном вольере и почти все время были вместе. Теперь сотрудники центра делают все, чтобы помочь Николе пережить потерю.

