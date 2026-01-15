В Украине ужесточат правила содержания животных: что изменится

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №11328, целью которого является приведение некоторых законодательных актов в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.

Проще говоря, предлагается ввести европейские гуманные ценности и стандарты отношения к животным. Соответствующую информацию опубликовали на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

В частности, дается разъяснение таких терминов как:

"информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными",

"оставление животных на произвол судьбы";

"надлежащие условия содержание животных";

"благополучие животных";

"лицо, содержащее домашнее животное";

"племенное домашнее животное";

"догхантеры";

гуманизация отношение к животным.

Закон запрещает неконтролируемое разведение животных и проведение им операций по изменению внешности Фото: Фокус

Что запрещается законом

деятельность догхатеров;

оставление животных на произвол судьбы;

запреты и ограничение на кормление беспризорных животных или предоставление животным любой другой помощи;

держать животных на привязи или без больше 12 часов. После этого их необходимо их выгуливать не менее часа.

допускать неконтролируемое размножение домашних животных, то есть вне племенных питомников, кинологических, фелинологических организаций (клубов);

использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях, если организатор не создал для них соответствующие условия, а также если их здоровье и общее состояние подвергаются угрозе.

делать хирургические операции по изменению внешнего вида домашнего животного (купирование хвоста и ушей, лишение голоса, удаление зубов и когтей). Исключения составляют медицинские показания;

заставлять животных делать больше, чем предусмотрено его природными возможностями, используя методы, которые "причиняют повреждения или вызывают боль, страдания или угнетение".

Чтобы реализовать положения закона о защите животных, законопроектом предлагается органам местного самоуправления создать структурное подразделение, которое будет отвечать за это направление.

Предполагается, что деятельность такого структурного подразделения или штатной единицы финансируется за счет средств соответствующего местного бюджета.

