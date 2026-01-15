В Україні посилять правила утримання тварин: що зміниться

Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11328, метою якого є приведення деяких законодавчих актів у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Простіше кажучи, пропонується запровадити європейські гуманні цінності та стандарти ставлення до тварин. Відповідну інформацію опублікували на сайті парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці, законом передбачено внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Зокрема, дається роз'яснення таких термінів як:

"інформаційні та освітні програми з гуманного поводження з тваринами",

"залишення тварин напризволяще";

"належні умови утримання тварин";

"благополуччя тварин";

"особа, яка утримує домашню тварину";

"племінна домашня тварина";

"догхантери";

гуманізація ставлення до тварин.

Закон забороняє неконтрольоване розведення тварин і проведення їм операцій зі зміни зовнішності

Що забороняється законом

діяльність догхатерів;

залишення тварин напризволяще;

заборони та обмеження на годування безпритульних тварин або надання тваринам будь-якої іншої допомоги;

тримати тварин на прив'язі або без більше 12 годин. Після цього їх необхідно їх вигулювати не менше години.

допускати неконтрольоване розмноження домашніх тварин, тобто поза племінними розплідниками, кінологічними, фелінологічними організаціями (клубами);

використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах, якщо організатор не створив для них відповідних умов, а також якщо їхнє здоров'я та загальний стан наражаються на загрозу.

робити хірургічні операції зі зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини (купірування хвоста і вух, позбавлення голосу, видалення зубів і кігтів). Винятки становлять медичні показання;

примушувати тварин робити більше, ніж передбачено її природними можливостями, використовуючи методи, які "заподіюють ушкодження або спричиняють біль, страждання чи пригнічення".

Щоб реалізувати положення закону про захист тварин, законопроєктом пропонується органам місцевого самоврядування створити структурний підрозділ, який відповідатиме за цей напрям.

Передбачається, що діяльність такого структурного підрозділу або штатної одиниці фінансується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

