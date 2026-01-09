Жінка прихистила собаку, який ніколи не жив у будинку: тварина завела несподіваного "друга"

Коли Шона з Нью-Гемпшира (США) привела додому нещодавно врятованого собаку, вона була готова до довгої адаптації. Але до того, у кому аляскинский маламут на прізвисько Фалькор знайде "емоційну підтримку" з перших днів, її не міг підготувати ніхто.

Шона поділилася в TikTok роликом, на якому Фалькор ніжно притискається до кухонної духовки. Відео миттєво стало вірусним і зібрало сотні тисяч переглядів, викликавши в користувачів одночасно сміх і співчуття.

Собака з притулку

За словами господині, минуле Фалькора виявилося непростим. Його забрали у людини, яка планувала використовувати собаку для розведення, але пес "не виправдав очікувань". Він ніколи не жив у будинку, не знав команд, не був привчений до туалету і вирізнявся крайньою полохливістю. Ветеринар також помітив ознаки того, що раніше на ньому могли використовувати електрошоковий нашийник. Собака майже не вміє гавкати.

За словами господині, минуле Фалькора виявилося непростим Фото: TikTok

Розуміючи, що тварині потрібен час, Шона почала поступово привчати її до життя в домі, крок за кроком розширюючи простір, у якому вона почувається в безпеці. Саме в цей період і проявилася дивна, але зворушлива прихильність.

"У якийсь момент у нього з'явилася справжня одержимість духовкою. Неважливо, увімкнена вона чи ні, є ми на кухні чи ні, йому просто важливо бути поруч", — розповідає американка.

Ночами Фалькор часто спить, притулившись до приладу, який господиня жартома називає його "духовкою емоційної підтримки".

При цьому справа, за її словами, точно не в їжі, адже собаку не годують поруч, а інтерес до духовки зберігається навіть тоді, коли вона повністю холодна.

Реакція соцмереж

Історія несподівано відгукнулася багатьом власникам собак. У коментарях користувачі ділилися схожими випадками, особливо серед псів, які тривалий час не жили в домі. Дехто зазначав, що їхні улюбленці обирали для втіхи не предмети, а, наприклад, миски з їжею або комори.

"Ваша інша собака просто сидить там, ніби кажучи: "Я тут, про всяк випадок, якщо я вам знадоблюся";

"У моєї помісі німецької вівчарки та хаскі є компаньйон для емоційної підтримки... Сонік Їжачок. Тепер у нього 5 м'яких іграшок, і він бере їх і розкладає навколо себе, коли спить, а велику виносить на вулицю, щоб вона сходила в туалет. Він навіть приносить їх поїсти, і мені доводиться прикидатися, що я даю їм ласощі";

"У мого пітбуля була сира картоплина, яку він носив із собою як емоційну підтримку. Мені доводилося потайки підміняти її, коли він виходив на вулицю в туалет".

Фахівці зазначають, що собаки зазвичай знижують рівень стресу через контакт із людьми, тепло та відчуття захищеності. Імовірно, у житті Фалькора цього довго не було і духовка стала для нього заміною джерела затишку та стабільності.

Зараз, за словами Шони, пес поступово розкривається.

