Женщина приютила собаку, которая никогда не жила в доме: животное завело неожиданного "друга"

Когда Шона из Нью-Гэмпшира (США) привела домой недавно спасенную собаку, она была готова к долгой адаптации. Но к тому, в ком аляскинский маламут по кличке Фалькор найдет "эмоциональную поддержку" с первых дней, ее не мог подготовить никто.

Шона поделилась в TikTok роликом, на которой Фалькор нежно прижимается к кухонной духовке. Видео мгновенно стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров, вызвав у пользователей одновременно смех и сочувствие.

Собака из приюта

По словам хозяйки, прошлое Фалькора оказалось непростым. Его забрали у человека, который планировал использовать собаку для разведения, но пес "не оправдал ожиданий". Он никогда не жил в доме, не знал команд, не был приучен к туалету и отличался крайней пугливостью. Ветеринар также заметил признаки того, что раньше на нем могли использовать электрошоковый ошейник. Собака почти не умеет лаять.

Відео дня

По словам хозяйки, прошлое Фалькора оказалось непростым Фото: TikTok

Понимая, что животному потребуется время, Шона начала постепенно приучать его к жизни в доме, шаг за шагом расширяя пространство, в котором он чувствует себя в безопасности. Именно в этот период и проявилась странная, но трогательная привязанность.

"В какой-то момент у него появилась настоящая одержимость духовкой. Неважно, включена она или нет, есть мы на кухне или нет, ему просто важно быть рядом", — рассказывает американка.

По ночам Фалькор часто спит, прижавшись к прибору, который хозяйка в шутку называет его "духовкой эмоциональной поддержки".

При этом дело, по ее словам, точно не в еде, ведь собаку не кормят рядом, а интерес к духовке сохраняется даже тогда, когда она полностью холодная.

Реакция соцсетей

История неожиданно откликнулась многим владельцам собак. В комментариях пользователи делились похожими случаями, особенно среди псов, которые долгое время не жили в доме. Некоторые отмечали, что их питомцы выбирали для утешения не предметы, а, например, миски с едой или кладовки.

"Ваша другая собака просто сидит там, как бы говоря: "Я здесь, на всякий случай, если я вам понадоблюсь";

"У моего помеси немецкой овчарки и хаски есть компаньон для эмоциональной поддержки… Соник Ежик. Теперь у него 5 мягких игрушек, и он берет их и раскладывает вокруг себя, когда спит, а большую выносит на улицу, чтобы она сходила в туалет. Он даже приносит их поесть, и мне приходится притворяться, что я даю им лакомства";

"У моего питбуля была сырая картофелина, которую он носил с собой в качестве эмоциональной поддержки. Мне приходилось тайком подменять ее, когда он выходил на улицу в туалет".

Специалисты отмечают, что собаки обычно снижают уровень стресса через контакт с людьми, тепло и ощущение защищенности. Вероятно, в жизни Фалькора этого долго не было и духовка стала для него заменой источника уюта и стабильности.

Сейчас, по словам Шоны, пес постепенно раскрывается.

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.

У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью. Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей.

Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.