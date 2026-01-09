Поддержите нас UA
Женщина приютила собаку, которая никогда не жила в доме: животное завело неожиданного "друга"

Аляскинский маламут из приюта лежит рядом с кухонной духовкой, к которой он привязался после переезда в новый дом
Пес по кличке Фалькор нашел утешение у духовки | Фото: TikTok

Когда Шона из Нью-Гэмпшира (США) привела домой недавно спасенную собаку, она была готова к долгой адаптации. Но к тому, в ком аляскинский маламут по кличке Фалькор найдет "эмоциональную поддержку" с первых дней, ее не мог подготовить никто.

Шона поделилась в TikTok роликом, на которой Фалькор нежно прижимается к кухонной духовке. Видео мгновенно стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров, вызвав у пользователей одновременно смех и сочувствие.

Собака из приюта

По словам хозяйки, прошлое Фалькора оказалось непростым. Его забрали у человека, который планировал использовать собаку для разведения, но пес "не оправдал ожиданий". Он никогда не жил в доме, не знал команд, не был приучен к туалету и отличался крайней пугливостью. Ветеринар также заметил признаки того, что раньше на нем могли использовать электрошоковый ошейник. Собака почти не умеет лаять.

Аляскинский маламут из приюта лежит рядом с хозяйкой дома, привыкая к жизни в семье
По словам хозяйки, прошлое Фалькора оказалось непростым
Фото: TikTok

Понимая, что животному потребуется время, Шона начала постепенно приучать его к жизни в доме, шаг за шагом расширяя пространство, в котором он чувствует себя в безопасности. Именно в этот период и проявилась странная, но трогательная привязанность.

"В какой-то момент у него появилась настоящая одержимость духовкой. Неважно, включена она или нет, есть мы на кухне или нет, ему просто важно быть рядом", — рассказывает американка.

По ночам Фалькор часто спит, прижавшись к прибору, который хозяйка в шутку называет его "духовкой эмоциональной поддержки".

При этом дело, по ее словам, точно не в еде, ведь собаку не кормят рядом, а интерес к духовке сохраняется даже тогда, когда она полностью холодная.

Реакция соцсетей

История неожиданно откликнулась многим владельцам собак. В комментариях пользователи делились похожими случаями, особенно среди псов, которые долгое время не жили в доме. Некоторые отмечали, что их питомцы выбирали для утешения не предметы, а, например, миски с едой или кладовки.

  • "Ваша другая собака просто сидит там, как бы говоря: "Я здесь, на всякий случай, если я вам понадоблюсь";
  • "У моего помеси немецкой овчарки и хаски есть компаньон для эмоциональной поддержки… Соник Ежик. Теперь у него 5 мягких игрушек, и он берет их и раскладывает вокруг себя, когда спит, а большую выносит на улицу, чтобы она сходила в туалет. Он даже приносит их поесть, и мне приходится притворяться, что я даю им лакомства";
  • "У моего питбуля была сырая картофелина, которую он носил с собой в качестве эмоциональной поддержки. Мне приходилось тайком подменять ее, когда он выходил на улицу в туалет".

Специалисты отмечают, что собаки обычно снижают уровень стресса через контакт с людьми, тепло и ощущение защищенности. Вероятно, в жизни Фалькора этого долго не было и духовка стала для него заменой источника уюта и стабильности.

Сейчас, по словам Шоны, пес постепенно раскрывается.

