Домашний любимец: украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки (видео)

В соцсетях набирает популярность видео львовянки Оксаны, которая живет в городской квартире вместе с петухом по имени Тупик.

Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев. Более подробно о Тупике украинка поведала в беседе с VoxLviv.

По словам Оксаны, петух живет вместе с ней в квартире, спит в постели, свободно ходит по дому и не содержится в клетке. Ранее женщина работала в IT, однако решила изменить образ жизни и провести лето в деревне, где и завела цыплят. Со временем она настолько к ним привязалась, что начала искать способ оставить их рядом и после возвращения в город.

"Это мой петушок. Его зовут Тупик, и он живет со мной в квартире", — рассказывает она в видео.

Одной из главных проблем в многоэтажке стало кукареканье. Однако, как объясняет Оксана, этот вопрос удалось решить с помощью специального ошейника, который не дает слишком сильно раскрыть горло птице. Рацион петуха, по ее словам, достаточно разнообразен: куриный корм, зелень, овощи, фрукты, а иногда даже мясо или остатки морепродуктов.

"Он вообще любит все, что не корм", — шутит девушка.

Петух по кличке Тупик живет в городской квартире Фото: TikTok

В видео также показано, как Тупик принимает песочные ванны, ведь, по словам владелицы, куры не моются в воде. Дома петух ходит в специальном памперсе, который позволяет избежать запаха и упрощает уход.

Раньше у Тупика была "подружка" курица по кличке Рыжуля, которая даже несла яйца прямо в квартире на восьмом этаже. Фокус также обратился к Оксане за дополнительным комментарием и обновит материал, когда блогер поделиться деталями жизни с петухом.

Реакция соцсетей

Отдельное внимание пользователей соцсетей привлекло видео из путешествия кур в поезде. Женщина рассказала, что для этого выкупила все купе и приобрела билеты на животных.

"Я думала, что главный комментарий будет: "Боже, как так можно, грязные животные в поезде", но оказалось, что многие были недовольны, что я якобы забрала места у людей", — говорит она.

Видео с петухом в квартире, прогулками в парке и путешествиями на поезде быстро стало вирусным и вызвало активные обсуждения в комментариях.

"Они же воняют", "Я наверное корову заведу себе на 3 этаже", "Лишь бы счастливая была, а там уже не чужие заботы. Знаю девушку, которая живет в Черногории и спасает котов и голубей. Так что уже ничему не удивляюсь, если свиньи на поводках ходят", "Это издевательство над животными", — писали пользователи.

