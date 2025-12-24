Домашній улюбленець: українка тримає півня в будинку замість кота чи собаки (відео)

У соцмережах набирає популярності відео львів'янки Оксани, яка мешкає в міській квартирі разом із півнем на ім'я Тупик.

Жінка розповідає, що сприймає курей не як сільськогосподарських тварин, а як повноцінних домашніх улюбленців. Більш детально про Тупик українка розповіла в бесіді з VoxLviv.

За словами Оксани, півень живе разом із нею у квартирі, спить у ліжку, вільно ходить оселею і не міститься в клітці. Раніше жінка працювала в IT, проте вирішила змінити спосіб життя і провести літо в селі, де й завела курчат. Згодом вона настільки до них прив'язалася, що почала шукати спосіб залишити їх поруч і після повернення в місто.

"Це мій півник. Його звуть Тупик, і він живе зі мною у квартирі", — розповідає вона у відео.

Однією з головних проблем у багатоповерхівці стало кукурікання. Однак, як пояснює Оксана, це питання вдалося вирішити за допомогою спеціального нашийника, який не дає надто сильно розкрити горло птаху. Раціон півня, за її словами, досить різноманітний: курячий корм, зелень, овочі, фрукти, а інколи навіть м'ясо чи залишки морепродуктів.

"Він узагалі любить усе, що не корм", — жартує дівчина.

Півень на прізвисько Тупик живе в міській квартирі Фото: TikTok

У відео також показано, як Тупик приймає пісочні ванни, адже, за словами власниці, кури не миються у воді. Вдома півень ходить у спеціальному памперсі, який дає змогу уникнути запаху та спрощує догляд.

Раніше у Тупика була "подружка" курка на прізвисько Рижуля, яка навіть несла яйця просто у квартирі на восьмому поверсі. Фокус також звернувся до Оксани за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли блогерка поділиться деталями життя з півнем.

Реакція соцмереж

Окрему увагу користувачів соцмереж привернуло відео з подорожі курей у поїзді. Жінка розповіла, що для цього викупила всі купе та придбала квитки на тварин.

"Я думала, що головний коментар буде: "Боже, як так можна, брудні тварини в поїзді", але виявилося, що багато хто був незадоволений, що я нібито забрала місця в людей", — каже вона.

Відео з півнем у квартирі, прогулянками в парку і подорожами на поїзді швидко стало вірусним і викликало активні обговорення в коментарях.

"Вони ж смердять", "Я, напевно, корову заведу собі на 3 поверсі", "Аби щаслива була, а там уже не чужі турботи. Знаю дівчину, яка живе в Чорногорії і рятує котів і голубів. Так що вже нічому не дивуюся, якщо свині на повідках ходять", "Це знущання над тваринами", — писали користувачі.

