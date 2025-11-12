Прийняв за чужинця: кіт не впізнав господиню і почав захищати дім (відео)

Коли Крістен повернулася додому і підійшла до вікна, щоб привітати свого кота на прізвисько Санні, вона й уявити не могла, що той прийме її за "чужинця".

Господиня двох котів, Санні та Локі, веде популярний TikTok-акаунт, де ділиться моментами їхнього життя. Але саме відео з несподіваною реакцією домашньої тварини принесло їй справжню славу: ролик набрав понад 160 000 лайків за лічені дні.

На кадрах Крістен підходить до вікна, де Санні відпочиває за фіранкою. Замість очікуваного радісного привітання кіт зашипів і відступив, демонструючи, що готовий захистити будинок від "непрошеного гостя". Лише почувши голос господині, вихованець миттєво змінив свою поведінку: став радісно нявкати і притискатися мордочкою до скла, намагаючись вловити знайомий запах.

"Ти мене не впізнав? Чому зашипів на маму?" — сміється Крістен за кадром. У підписі до відео вона додала: "Санні не впізнав мене та охороняв будинок! Але щойно почув мій голос, зрозумів: це мама".

Коментатори TikTok не залишилися байдужими. Один пожартував, що кіт "як двофакторна аутентифікація", інший зазначив "інтенсивне обнюхування для фінальної перевірки". Багато користувачів похвалили Санні за пильність і любов до господині.

"Я думаю, кішки більше покладаються на звук і нюх, ніж на зір", — написав один із них.

Учені підтверджують спостереження власників: кішки справді сильніше покладаються на слух і нюх, ніж на зір. За даними дослідження Journal of Vision (2005 р.), кішки розпізнають господарів за запахом і голосом набагато точніше, ніж за зовнішністю.

