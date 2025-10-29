Майбутня мама розсміялася після УЗД: дитина виявилася схожою на їхнього собаку (фото)

Вагітна жінка зі США, Інес Егнер, отримала несподіваний привід для сміху після планового УЗД. На одному зі знімків її майбутня дитина виявилася напрочуд схожою на сімейного пса на прізвисько Гулаш.

Інес розповідає, що вона разом із чоловіком і подругою вирушила на планове 20-тижневе обстеження. Усе йшло звичайно, поки компанія не помітила один знімок — малюк на ньому виявився вилитим на їхнього пса.

"Моя подруга першою сказала: "Зачекайте, він же схожий на Гулаша. Ми всі розреготалися. Потім я показала фото родині, і навіть мій батько одразу сказав те саме", — згадує Егнер.

Майбутня мама зізнається, що вирішила не ставитися до ситуації занадто серйозно.

"Я знаю, що треба казати, ніби дитина на УЗД прекрасна, але, чесно кажучи, вона схожа на інопланетянина — і трохи на нашу собаку", — зазначила американка.

Незвичайний знімок УЗД Інес Егнер викликав бурю емоцій Фото: TikTok

Вихованець родини, пес на прізвисько Гулаш, живе з ними вже майже п'ять років. Інес врятувала його цуценям і каже, що він "найдобріший і найніжніший на світі".

"Він любить усіх, особливо нашу кішку, і я впевнена, що стане чудовим старшим братом для малюка", — каже Егнер.

У TikTok публікацію з незвичайним порівнянням подивилися десятки тисяч користувачів. Багато коментаторів зізналися, що теж бачать разючу схожість між знімком УЗД і собакою.

"Радий дізнатися, що ваш молодший схожий на вашого старшого. ДНК-тест не потрібен", — написав один із користувачів.

