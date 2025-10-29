Будущая мама рассмеялась после УЗИ: ребенок оказался похож на их собаку (фото)

Беременная женщина из США, Инес Эгнер, получила неожиданный повод для смеха после планового УЗИ. На одном из снимков ее будущий ребенок оказался удивительно похож на семейного пса по кличке Гулаш.

Инес рассказывает, что она вместе с мужем и подругой отправилась на плановое 20-недельное обследование. Все шло обычно, пока компания не заметила один снимок — малыш на нем оказался вылитым их пес.

"Моя подруга первой сказала: "Подождите, он же похож на Гулаша. Мы все расхохотались. Потом я показала фото семье, и даже мой отец сразу сказал то же самое", — вспоминает Эгнер.

Будущая мама признается, что решила не относиться к ситуации слишком серьезно.

"Я знаю, что нужно говорить, будто ребенок на УЗИ прекрасен, но, честно говоря, он похож на инопланетянина — и немного на нашу собаку", — отметила американка.

Необычный снимок УЗИ Инес Эгнер вызвал бурю эмоций Фото: TikTok

Питомец семьи, пес по кличке Гулаш, живет с ними уже почти пять лет. Инес спасла его щенком и говорит, что он "самый добрый и нежный на свете".

"Он любит всех, особенно нашу кошку, и я уверена, что станет прекрасным старшим братом для малыша", — говорит Эгнер.

В TikTok публикацию с необычным сравнением посмотрели десятки тысяч пользователей. Многие комментаторы признались, что тоже видят поразительное сходство между снимком УЗИ и собакой.

"Рад узнать, что ваш младший похож на вашего старшего. ДНК-тест не нужен", — написал один из пользователей.

