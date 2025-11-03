Господиня не випускає кота на вулицю після рішення суду: що він накоїв

У французькому місті Агд стався незвичайний судовий випадок. Господиню кота Домініку Вальдес оштрафували на понад 1140 євро після того, як її вихованець проник у сусідський сад і "завдав шкоди майну".

За словами жінки, через стрес вона страждає на безсоння і навіть проходила курс психотерапії. Про це пише Daily Mail.

Згідно з рішенням суду, кіт помочився на ковдру, залишив сліди лап на стіні та випорожнився на ділянці сусіда. Суд зобов'язав власницю тварини, Домініку Вальдес, виплатити близько 460 євро (приблизно 22 тисячі гривень) як компенсацію і 800 євро (приблизно 38 тисяч гривень) судових витрат. Ба більше, кожен новий візит Ремі через паркан коштуватиме господині 30 євро (1400 гривень).

Тепер, після повторних скарг сусіда, на жінку знову чекає суд. Сума нового позову склала вже 1995 євро (трохи більше ніж 96 тисяч гривень).

В інтерв'ю телеканалу BFMTV Домініка розповіла, що це рішення стало для неї справжнім потрясінням.

"Коли мені повідомили про вирок, я ніби отримала удар цеглою по голові", — сказала вона.

Жінка боїться випускати кота на вулицю Фото: Instagram

"Я боюся випускати його навіть у власний сад. Щоб він заспокоювався, я годую його частіше, і він уже почав набирати вагу. Це як тюремне ув'язнення — і для нього, і для мене", — каже господиня.

Хоча один із сусідів вважає Ремі "порушником громадського порядку", багато жителів Агда підтримали жінку. Представники французької ліги захисту тварин SPA також стали на її бік.

"Домашні кішки за своєю природою потребують свободи пересування. Якщо подібні випадки стануть прецедентом, це може призвести до зниження кількості усиновлень тварин. Хто захоче брати вихованця, якщо за кожен його крок доведеться платити штраф?" — зазначив директор організації Гійом Санчес.

