Хозяйка не выпускает кота на улицу после решения суда: что он натворил

Во французском городе Агд произошел необычный судебный случай. Хозяйку кота Доминику Вальдес оштрафовали на более чем 1140 евро после того, как ее питомец проник в соседский сад и "нанес ущерб имуществу".

По словам женщины, из-за стресса она страдает бессонницей и даже проходила курс психотерапии. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно решению суда, кот помочился на одеяло, оставил следы лап на стене и испражнился на участке соседа. Суд обязал владелицу животного, Доминику Вальдес, выплатить около 460 евро (примерно 22 тысячи гривен) в качестве компенсации и 800 евро (примерно 38 тысяч гривен) судебных издержек. Более того, каждый новый визит Реми через забор будет стоить хозяйке 30 евро (1400 гривен).

Теперь, после повторных жалоб соседа, женщине снова предстоит суд. Сумма нового иска составила уже 1995 евро (чуть более 96 тысяч гривен).

В интервью телеканалу BFMTV Доминика рассказала, что это решение стало для нее настоящим потрясением.

"Когда мне сообщили о приговоре, я будто получила удар кирпичом по голове", — сказала она.

Женщина боится выпускать кота на улицу Фото: Instagram

"Я боюсь выпускать его даже в собственный сад. Чтобы он успокаивался, я кормлю его чаще, и он уже начал набирать вес. Это как тюремное заключение — и для него, и для меня", — говорит хозяйка.

Хотя один из соседей считает Реми "нарушителем общественного порядка", многие жители Агда поддержали женщину. Представители французской лиги защиты животных SPA также встали на ее сторону.

"Домашние кошки по своей природе нуждаются в свободе передвижения. Если подобные случаи станут прецедентом, это может привести к снижению числа усыновлений животных. Кто захочет брать питомца, если за каждый его шаг придется платить штраф?" — отметил директор организации Гийом Санчес.

