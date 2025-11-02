Потерянная собака нашлась спустя 5 лет спустя за 836 км от дома (видео)

Маленькая собачка, пропавшая из дома своей семьи в Миссисипи (США) около пяти лет назад, воссоединилась со своими хозяевами, появившись в городе во Флориде, расположенном примерно в 836 км от дома.

Кристи Тейлор и Джош Крейг рассказали, что их собака, помесь чихуахуа и таксы по кличке Пенни, пропала из их дома в Люсдейле. Об этом пишет UPI.

Семья долго время не знала, что стало с Пенни, пока пять лет спустя собаку не нашли бродящей по улицам Деленда, штат Флорида.

Бриана Райдаут нашла домашнее животное, петляющее в пробке на городской улице 21 октября, и уговорила ее зайти в дом, который она делит со своим бойфрендом Дэниелом Леноси. Пара заботилась о Пенни, одновременно публикуя в Facebook информацию о найденном питомце.

Через несколько дней они отвезли собаку в местный приют, а сканирование микрочипа показало, что она пропала без вести в 520 милях (примерно 836 км) от Лусдейла.

"Я сразу же спросила как это вообще возможно?" — рассказал Райдаут.

В среду, 29 октября, Тейлор и Крейг отправились во Флориду и воссоединились с Пенни. Девушка отметила, что, по всей видимости, о животном заботились, пока оно пропадало.

"Она немного подросла и немного прибавила в весе", — рассказала американка.

Супруги заявили, что они рады возвращению Пенни домой.

"Мы очень благодарны, что о ней позаботились", — добавила Тейлор.

