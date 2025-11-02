Загублений собака знайшовся через 5 років за 836 км від дому (відео)

Маленька собачка, яка зникла з дому своєї сім'ї в Міссісіпі (США) близько п'яти років тому, возз'єдналася зі своїми господарями, з'явившись у місті у Флориді, розташованому приблизно за 836 км від будинку.

Крісті Тейлор і Джош Крейг розповіли, що їхній собака, помісь чихуахуа і такси на прізвисько Пенні, зник з їхнього будинку в Люсдейлі. Про це пише UPI.

Сім'я тривалий час не знала, що стало з Пенні, поки п'ять років потому собаку не знайшли бродячим вулицями Деленда, штат Флорида.

Бріана Райдаут знайшла домашню тварину, яка петляла в заторі на міській вулиці 21 жовтня, і вмовила її зайти в будинок, який вона ділить зі своїм бойфрендом Деніелом Леносі. Пара піклувалася про Пенні, одночасно публікуючи у Facebook інформацію про знайденого вихованця.

За кілька днів вони відвезли собаку в місцевий притулок, а сканування мікрочипа показало, що він зник безвісти за 520 миль (приблизно 836 км) від Лусдейла.

"Я одразу ж запитала, як це взагалі можливо?" — розповів Райдаут.

У середу, 29 жовтня, Тейлор і Крейг вирушили до Флориди й возз'єдналися з Пенні. Дівчина зазначила, що, судячи з усього, про тварину дбали, поки вона пропадала.

"Вона трохи підросла і трохи додала у вазі", — розповіла американка.

Подружжя заявило, що вони раді поверненню Пенні додому.

"Ми дуже вдячні, що про неї подбали", — додала Тейлор.

