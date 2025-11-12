Принял за чужака: кот не узнал хозяйку и начал защищать дом (видео)

Когда Кристен вернулась домой и подошла к окну, чтобы поприветствовать своего кота по кличке Санни, она и представить не могла, что тот примет ее за "чужака".

Хозяйка двух котов, Санни и Локи, ведет популярный TikTok-аккаунт, где делится моментами их жизни. Но именно видео с неожиданной реакцией домашнего животного принесло ей настоящую славу: ролик набрал более 160 000 лайков за считаные дни.

На кадрах Кристен подходит к окну, где Санни отдыхает за занавеской. Вместо ожидаемого радостного приветствия кот зашипел и отступил, демонстрируя, что готов защитить дом от "непрошеного гостя". Лишь услышав голос хозяйки, питомец мгновенно поменял свое поведение: стал радостно мяукать и прижиматься мордочкой к стеклу, стараясь уловить знакомый запах.

"Ты меня не узнал? Почему зашипел на маму?" — смеется Кристен за кадром. В подписи к видео она добавила: "Санни не узнал меня и охранял дом! Но как только услышал мой голос, понял: это мама".

Комментаторы TikTok не остались равнодушны. Один пошутил, что кот "как двухфакторная аутентификация", другой отметил "интенсивное обнюхивание для финальной проверки". Многие пользователи похвалили Санни за бдительность и любовь к хозяйке.

"Я думаю, кошки больше полагаются на звук и обоняние, чем на зрение", — написал один из них.

Ученые подтверждают наблюдения владельцев: кошки действительно сильнее полагаются на слух и обоняние, чем на зрение. По данным исследования Journal of Vision (2005 г.), кошки распознают хозяев по запаху и голосу гораздо точнее, чем по внешности.

