Кіт 5 місяців виживав у горах із дикими тваринами: як він знайшов шлях додому (фото)

Загублений на 5 місяців у дикій місцевості кіт на прізвисько Шедоу знайшовся і повертається додому в Оклахому (США). Його знайшли співробітники канадського провінційного парку, після чого місцеві жителі організували для нього багатоетапну подорож, щоб він встиг повернутися до сім'ї до Різдва.

Історія виживання домашньої тварини в дикій місцевості Північних Скелястих гір стала маленьким дивом, яке об'єднало людей з різних країн. Про це пише CBC News.

Шедоу зник ще в липні, коли його господар Джеремі Бартон робив зупинку в провінційному парку Ліард-Хот-Спрінгс на знаменитому Аляскинському шосе. Поки чоловік відпочивав, чорний кіт вислизнув з машини і розчинився в густій північній природі.

Бартон шукав його кілька годин, намагаючись виманити улюбленця звуком миски з їжею. Але всі спроби виявилися безуспішними, і йому довелося повідомити важку новину своїм синам.

"Вони плакали кілька днів", — згадує чоловік.

Відео дня

Кіт зник ще в липні, коли його господар Джеремі Бартон робив зупинку в провінційному парку Ліард-Хот-Спрінгс Фото: CBC News

Несподіване диво через місяці

Усе змінилося, коли співробітники парку знайшли кота і передали інформацію жителям Форт-Сент-Джона, Брюсу Косугі та Крістін Сазерленд. Пара випадково опинилася в гарячих джерелах і, дізнавшись історію, вирішила допомогти повернути кота додому.

У Брюса сильна алергія на кішок, тому він одягнув медичну маску, а Крістін тримала Шедоу на колінах усю восьмигодинну поїздку протяжністю майже 700 км.

Попри довгі місяці в дикій природі, кіт виявився напрочуд спокійним і здоровим.

Крістін Сазерленд із Шедоу Фото: CBC

Шлях додому

Тепер Шедоу вирушить літаком до Вінніпега, де його зустріне господар. Попереду на нього чекаємо понад 16 годин дороги до Оклахома-Сіті та зворушливе возз'єднання з двома хлопчиками, які так чекали на свого пухнастого друга.

Бартон зізнається, що назавжди запам'ятає доброту людей, які вирішили допомогти.

"Я просто вдячний моїм канадським друзям. Особливо зараз, адже так важливо робити щось хороше одне для одного", — каже він.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч і тепер шкодує про своє рішення. У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком. Венесса Джонсон розповідала, що втрата буквально позбавила її опори.

Кіт не впізнав господиню і почав захищати будинок. На кадрах Крістен підходить до вікна, де Санні відпочиває за фіранкою. Замість очікуваного радісного привітання кіт зашипів і відступив, демонструючи, що готовий напасти на "непрошеного гостя".

Також стало відомо, що жінка помилково відправила посилку, яка видавала звуки. У Баварії стався незвичайний інцидент, який міг закінчитися трагедією, але обернувся майже комічною історією завдяки уважності сторонньої людини.