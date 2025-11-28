Жінка помилково відправила посилку, яка видавала звуки: у справу втрутилася поліція

У Баварії стався незвичайний інцидент, який міг закінчитися трагедією, але обернувся майже комічною історією завдяки уважності сторонньої людини.

Місцева мешканка, збираючи посилку для відправки, не помітила, як її кішка тихенько застрибнула у відкриту коробку, згорнулася клубком між речами і солодко заснула. Про це пише BILD.

Жінка запечатала коробку, впевнена, що всередині тільки вміст відправлення, і віднесла її до найближчого поштового автомата.

Посилка була перенаправлена в пекарню-партнер кур'єрської служби в Нерзінгені, неподалік від Ульма. Саме там ситуація набула зовсім іншого повороту. Одна зі співробітниць, розставляючи відправлення, що надійшли, вловила слабке, ледве чутне нявкання. Спочатку вона подумала, що їй здалося, але звук повторився, цього разу вже виразніше. Розуміючи, що тварина може бути в біді, вона акуратно оглянула коробки й визначила, з якої саме доноситься звук.

Відео дня

Однак відкрити посилку працівниця не мала права, адже німецьке законодавство суворо охороняє таємницю кореспонденції. Тому вона одразу зв'язалася з відправницею та паралельно викликала поліцію, пояснивши ситуацію.

Правоохоронці відкрили коробку і виявили всередині перелякану, але фізично неушкоджену кішку Фото: ScienceAlert

Прибулі правоохоронці відкрили коробку і виявили всередині перелякану, але фізично неушкоджену кішку. Вихованець був сильно наляканий тісним простором і шумами, але швидко прийшов до тями, коли побачив господиню. Вона приїхала щойно отримала дзвінок.

За словами поліції, інцидент визнано нещасним випадком: жінка не помітила, як тварина пробралася в коробку, а сама кішка, зважаючи на все, довго спала і не видавала себе. Розслідування за статтею про жорстоке поводження з тваринами проводити не будуть.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка назвали "генієм" за простий трюк, який переконав маленьку дочку вигулювати собаку. Йоакім Фольберг Б'єрклунд із Норвегії підкорив серця мільйонів батьків по всьому світу

Також стало відомо, що кіт не впізнав господиню і почав захищати будинок. На кадрах Крістен підходить до вікна, де Санні відпочиває за фіранкою. Замість очікуваного радісного привітання кіт зашипів і відступив, демонструючи, що готовий напасти на "непрошеного гостя".