Чоловіка назвали "генієм" за простий трюк, який переконав маленьку доньку вигулювати собаку

Батько з Норвегії став зіркою соцмереж після того, як показав простий, але неймовірно дієвий трюк, який дає змогу його дворічній доньці почуватися справжньою господинею сімейного собаки.

Йоакім Фольберг Б'єрклунд вигадав спосіб дати малечі ілюзію самостійності та підкорив серця мільйонів батьків по всьому світу. Про це пише What's The Jam.

30-річний Йоакім розповів, що його помісь хаскі та лабрадора на прізвисько Болт потребує щоденних прогулянок, але кожна спроба вийти з дому перетворювалася на маленьку битву, адже донька незмінно вимагала йти разом із ним. Як і багато батьків, він знав, що іноді простіше прогулятися з собакою наодинці, але малятко наполягало на своєму.

Тоді батько придумав хитре рішення. Він прикріпив до шлейки Болта ще один повідець спеціально для дитини, тоді як сам тримає основний. Для дівчинки це виглядає так, ніби саме вона веде собаку. Це не лише заспокоює малечу, а й робить прогулянку для неї справжнім святом. На відео дівчинка радісно пританцьовує поруч із вихованцем.

Відео дня

За словами Йоакима, він перепробував безліч варіантів, перш ніж знайшов ту саму ідею.

"Не впевнений, коли вона прийшла мені в голову, але я не думаю, що бачив це десь раніше. Це зробило мого малюка таким щасливим, а ви самі бачите за погойдуванням її голови", — розповів він.

Малятко любить гуляти із собакою Фото: Jam Press

Відео трюку стало вірусним: майже шість мільйонів переглядів в Instagram і ще близько трьох мільйонів у TikTok. Користувачі були в захваті:

"Це просто геніально! Новий рівень батьківства";

"Боже, ЯК це круто";

"Я роблю так само з трирічною донькою — працює ідеально. Вона така горда".

Сам Йоаким зізнається, що не очікував настільки позитивної реакції.

"Зазвичай вірусне відео — це купа обурених коментарів, але тут усе навпаки. Суцільний позитив. Наче став знаменитим на тиждень або точніше моя дитина стала", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що господиня не випускає кота на вулицю після рішення суду. За словами жінки, через стрес вона страждає на безсоння і навіть проходила курс психотерапії.

Також стало відомо, що кіт не впізнав господиню і почав захищати будинок. На кадрах Крістен підходить до вікна, де Санні відпочиває за фіранкою. Замість очікуваного радісного привітання кіт зашипів і відступив, демонструючи, що готовий напасти на "непрошеного гостя".