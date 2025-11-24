Мужчину назвали "гением" за простой трюк, который убедил маленькую дочь выгуливать собаку

Отец из Норвегии стал звездой соцсетей после того, как показал простой, но невероятно действенный трюк, позволяющий его двухлетней дочери чувствовать себя настоящей хозяйкой семейной собаки.

Йоаким Фольберг Бьерклунд придумал способ дать малышке иллюзию самостоятельности и покорил сердца миллионов родителей по всему миру. Об этом пишет What's The Jam.

30-летний Йоаким рассказал, что его помесь хаски и лабрадора по кличке Болт нуждается в ежедневных прогулках, но каждая попытка выйти из дома превращалась в маленькую битву, ведь дочь неизменно требовала идти вместе с ним. Как и многие родители, он знал, что иногда проще прогулять собаку одному, но малышка настаивала на своем.

Тогда отец придумал хитрое решение. Он прикрепил к шлейке Болта еще один поводок специально для ребенка, в то время как сам держит основной. Для девочки это выглядит так, будто именно она ведет собаку. Это не только успокаивает малышку, но и делает прогулку для нее настоящим праздником. На видео девочка радостно пританцовывает рядом с питомцем.

Відео дня

По словам Йоакима, он перепробовал массу вариантов, прежде чем нашел ту самую идею.

"Не уверен, когда она пришла мне в голову, но я не думаю, что видел это где-то раньше. Это сделало моего малыша таким счастливым, а вы сами видите по покачиванию ее головы", — рассказал он.

Малышка любит гулять с собакой Фото: Jam Press

Видео трюка стало вирусным: почти шесть миллионов просмотров в Instagram и еще около трех миллионов в TikTok. Пользователи были в восторге:

"Это просто гениально! Новый уровень родительства";

"Боже, КАК это круто";

"Я делаю так же с трехлетней дочкой — работает идеально. Она такая гордая".

Сам Йоаким признается, что не ожидал настолько позитивной реакции.

"Обычно вирусное видео — это куча возмущенных комментариев, но здесь все наоборот. Сплошной позитив. Как будто стал знаменитым на неделю или точнее мой ребенок стал", — добавил он.

