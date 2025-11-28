Женщина по ошибке отправила посылку, которая издавала звуки: в дело вмешалась полиция

В Баварии произошел необычный инцидент, который мог закончиться трагедией, но обернулся почти комичной историей благодаря внимательности постороннего человека.

Местная жительница, собирая посылку для отправки, не заметила, как ее кошка тихонько запрыгнула в открытую коробку, свернулась клубком между вещами и сладко уснула. Об этом пишет BILD.

Женщина запечатала коробку, уверенная, что внутри только содержимое отправления, и отнесла ее в ближайший почтовый автомат.

Посылка была перенаправлена в пекарню-партнер курьерской службы в Нерзингене, неподалеку от Ульма. Именно там ситуация приняла совершенно иной оборот. Одна из сотрудниц, расставляя поступившие отправления, уловила слабое, еле слышное мяуканье. Сначала она подумала, что ей показалось, но звук повторился, на этот раз уже отчетливее. Понимая, что животное может быть в беде, она аккуратно осмотрела коробки и определила, из какой именно доносится звук.

Відео дня

Однако открыть посылку работница не имела права, ведь немецкое законодательство строго охраняет тайну корреспонденции. Поэтому она сразу связалась с отправительницей и параллельно вызвала полицию, объяснив ситуацию.

Правоохранители открыли коробку и обнаружили внутри испуганную, но физически невредимую кошку Фото: ScienceAlert

Прибывшие правоохранители открыли коробку и обнаружили внутри испуганную, но физически невредимую кошку. Питомец был сильно напуган тесным пространством и шумами, но быстро пришел в себя, когда увидел хозяйку. Она приехала как только получила звонок.

По словам полиции, инцидент признан несчастным случаем: женщина не заметила, как животное пробралось в коробку, а сама кошка, судя по всему, долго спала и не выдавала себя. Расследование по статье о жестоком обращении с животными проводить не будут.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину назвали "гением" за простой трюк, который убедил маленькую дочь выгуливать собаку. Йоаким Фольберг Бьерклунд из Норвегии покорил сердца миллионов родителей по всему миру

Также стало известно, что кот не узнал хозяйку и начал защищать дом. На кадрах Кристен подходит к окну, где Санни отдыхает за занавеской. Вместо ожидаемого радостного приветствия кот зашипел и отступил, демонстрируя, что готов напасть на "непрошеного гостя".