Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч і тепер шкодує про своє рішення (фото)

48-річна Венесса Джонсон із Клермонта, штат Каліфорнія (США), зізналася, що витратила десятки тисяч доларів на клонування свого померлого ши-тцу і зрозуміла, що це не принесло їй бажаного полегшення.

У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком. Джонсон розповідала, що втрата буквально позбавила її опори. Вона перестала працювати, їсти і спати, а потім була змушена переїхати до батьків, намагаючись впоратися з горем. Про це пише People.

Шукаючи інформацію про втрату домашніх тварин, Джонсон натрапила на компанію Viagen, яка пропонує послуги клонування. У стані важкої емоційної кризи вона вирішила зберегти "частинку" Олівера.

"Мені здавалося, що клонування — це рятувальний круг", — згадує вона.

Попри те що тіло пса було заморожене, фахівцям вдалося створити життєздатний ембріон. З третьої спроби сурогатна мати виносила трьох цуценят, одне з яких було генетичною копією Олівера.

Олівер перед смертю Фото: People

Процедура обійшлася Джонсон у 50 000 доларів (приблизно 2,1 млн гривень). Щоб оплатити клонування, їй довелося шукати додаткову роботу, а також приймати допомогу від близьких і запускати збір коштів.

Але минуло майже 11 місяців і жінка зізнається, що зараз вона б не зробила того ж вибору.

"Це не Олівер. Це частина його, але не він сам. Якби я прожила горе як слід, я б просто взяла з притулку старого собаку, як робила завжди", — сказала вона.

У листопаді 2025 року Джонсон приїхала в Рочестер, щоб забрати клона, якого назвала Оллі. Однак емоції виявилися непростими. Цуценя виглядало майже так само, як її улюбленець, що водночас тішило і глибоко ранило.

"Мене накрило почуття втрати заново", — зізнається вона.

Нове цуценя американки Фото: People

Після вибухової реакції в Інтернеті Джонсон зіткнулася з хвилею негативу. Багато хто розкритикував її за те, що вона витратила десятки тисяч доларів на клонування, замість того щоб допомогти тваринам із притулків. Жінка каже, що розуміє і навіть поділяє ці претензії. Вона сподівається, що клонування тварин не стане масовою практикою.

Тепер американка планує після дресирування нового цуценяти взяти під опіку літніх собак і використати свій досвід, щоб привернути увагу до проблем притулків.

