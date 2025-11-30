Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч и теперь жалеет о своем решении (фото)

48-летняя Венесса Джонсон из Клермонта, штат Калифорния (США), призналась, что потратила десятки тысяч долларов на клонирование своего умершего ши-тцу и поняла, что это не принесло ей желаемого облегчения.

В декабре 2024 года пес американки по кличке Оливер умер после двухлетней борьбы с агрессивным раком. Джонсон рассказывала, что потеря буквально лишила ее опоры. Она перестала работать, есть и спать, а затем была вынуждена переехать к родителям, пытаясь справиться с горем. Об этом пишет People.

Ища информацию о потере домашних животных, Джонсон наткнулась на компанию Viagen, которая предлагает услуги клонирования. В состоянии тяжелого эмоционального кризиса она решила сохранить "частичку" Оливера.

"Мне казалось, что клонирование — это спасательный круг", — вспоминает она.

Несмотря на то, что тело пса было заморожено, специалистам удалось создать жизнеспособный эмбрион. С третьей попытки суррогатная мать выносила трех щенков, один из которых был генетической копией Оливера.

Оливер перед смертью Фото: People

Процедура обошлась Джонсон в 50 000 долларов (примерно 2,1 млн гривен). Чтобы оплатить клонирование, ей пришлось искать дополнительную работу, а также принимать помощь от близких и запускать сбор средств.

Но прошло почти 11 месяцев и женщина признается, что сейчас она бы не сделала того же выбора.

"Это не Оливер. Это часть него, но не он сам. Если бы я прожила горе как следует, я бы просто взяла из приюта старую собаку, как делала всегда", — сказала она.

В ноябре 2025 года Джонсон приехала в Рочестер, чтобы забрать клона, которого назвала Олли. Однако эмоции оказались непростыми. Щенок выглядел почти так же, как ее любимчик, что одновременно радовало и глубоко ранило.

"Меня накрыло чувство утраты заново", — признается она.

Новый щенок американки Фото: People

После взрывной реакции в Интернете Джонсон столкнулась с волной негатива. Многие раскритиковали ее за то, что она потратила десятки тысяч долларов на клонирование, вместо того чтобы помочь животным из приютов. Женщина говорит, что понимает и даже разделяет эти претензии. Она надеется, что клонирование животных не станет массовой практикой.

Теперь американка планирует после дрессировки нового щенка взять под опеку пожилых собак и использовать свой опыт, чтобы привлечь внимание к проблемам приютов.

