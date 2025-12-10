Кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными: как он нашел путь домой (фото)

Потерявшийся на 5 месяцев в дикой местности кот по кличке Шэдоу нашелся и возвращается домой в Оклахому (США). Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.

История выживания домашнего животного в дикой местности Северных Скалистых гор стала маленьким чудом, которое объединило людей из разных стран. Об этом пишет CBC News.

Шэдоу пропал еще в июле, когда его хозяин Джереми Бартон делал остановку в провинциальном парке Лиард-Хот-Спрингс на знаменитом Аляскинском шоссе. Пока мужчина отдыхал, черный кот выскользнул из машины и растворился в густой северной природе.

Бартон искал его несколько часов, пытаясь выманить любимца звуком миски с едой. Но все попытки оказались безуспешными, и ему пришлось сообщить тяжелую новость своим сыновьям.

"Они плакали пару дней", — вспоминает мужчина.

Кот пропал еще в июле, когда его хозяин Джереми Бартон делал остановку в провинциальном парке Лиард-Хот-Спрингс Фото: CBC News

Неожиданное чудо спустя месяцы

Все изменилось, когда сотрудники парка нашли кота и передали информацию жителям Форт-Сент-Джона, Брюсу Косуги и Кристин Сазерленд. Пара случайно оказалась в горячих источниках и, узнав историю, решила помочь вернуть кота домой.

У Брюса сильная аллергия на кошек, поэтому он надел медицинскую маску, а Кристин держала Шэдоу на коленях всю восьмичасовую поездку протяженностью почти 700 км.

Несмотря на долгие месяцы в дикой природе, кот оказался удивительно спокойным и здоровым.

Кристин Сазерленд с Шэдоу Фото: CBC

Путь домой

Теперь Шэдоу отправится самолетом в Виннипег, где его встретит хозяин. Впереди его ждем более 16 часов дороги до Оклахома-Сити и трогательное воссоединение с двумя мальчиками, которые так ждали своего пушистого друга.

Бартон признается, что навсегда запомнит доброту людей, решивших помочь.

"Я просто благодарен моим канадским друзьям. Особенно сейчас, ведь так важно делать что-то хорошее друг для друга", — говорит он.

