У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью (фото, видео)

Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей и собрал десятки тысяч просмотров.

Хозяйка собаки растрогала пользователей, опубликовав видео со своим щенком в TikTok. Люди были восхищены результатом редкого скрещивания корги и таксы.

В ролике девушка сначала показала корги и таксу, а затем продемонстрировала маленькую собаку с пятнистой рыжеватой шерстью, короткими лапами и выразительной мордочкой. Щенок появился на свет в результате необычного союза.

"Когда скрещиваешь корги и таксу, получаешь вот эту милую девочку. Маленькие ножки, но самое большое сердце", — подписала она видео.

Реакция соцсетей

Пользователей особенно покорило сочетание длинного тела таксы и заостренных ушей корги. Комментаторы не скупились на эмоции:

"У принцессы Маргарет были собаки породы корги/такса";

"Я просто знаю, что у нее очень яркий характер";

"Не хочу драматизировать, но я бы за нее жизнь отдал";

"Лучшее из двух миров".

Некоторые зрители также поделились фотографиями собственных дорги, показав, что эта коротконогая помесь хоть и редкая, но уже успела обзавестись преданными поклонниками.

"Дорги" не признаны официальной породой Фото: TikTok

Хотя "дорги" не признаны официальной породой, такие собаки известны ласковым характером, энергичностью и сильной привязанностью к хозяевам. Они часто наследуют лучшие черты обеих пород, а именно внимательность, живость и дружелюбие.

