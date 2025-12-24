У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью (фото, видео)
Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей и собрал десятки тысяч просмотров.
Хозяйка собаки растрогала пользователей, опубликовав видео со своим щенком в TikTok. Люди были восхищены результатом редкого скрещивания корги и таксы.
В ролике девушка сначала показала корги и таксу, а затем продемонстрировала маленькую собаку с пятнистой рыжеватой шерстью, короткими лапами и выразительной мордочкой. Щенок появился на свет в результате необычного союза.
"Когда скрещиваешь корги и таксу, получаешь вот эту милую девочку. Маленькие ножки, но самое большое сердце", — подписала она видео.
Реакция соцсетей
Пользователей особенно покорило сочетание длинного тела таксы и заостренных ушей корги. Комментаторы не скупились на эмоции:
- "У принцессы Маргарет были собаки породы корги/такса";
- "Я просто знаю, что у нее очень яркий характер";
- "Не хочу драматизировать, но я бы за нее жизнь отдал";
- "Лучшее из двух миров".
Некоторые зрители также поделились фотографиями собственных дорги, показав, что эта коротконогая помесь хоть и редкая, но уже успела обзавестись преданными поклонниками.
Хотя "дорги" не признаны официальной породой, такие собаки известны ласковым характером, энергичностью и сильной привязанностью к хозяевам. Они часто наследуют лучшие черты обеих пород, а именно внимательность, живость и дружелюбие.
