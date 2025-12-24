У коргі і такси народилося цуценя з дуже цікавою зовнішністю (фото, відео)
Чарівний вихованець, якого жартома називають "доргі", швидко став улюбленцем соцмереж і зібрав десятки тисяч переглядів.
Господиня собаки зворушила користувачів, опублікувавши відео зі своїм цуценям у TikTok. Люди були захоплені результатом рідкісного схрещування коргі та такси.
У ролику дівчина спочатку показала коргі й таксу, а потім продемонструвала маленького собаку з плямистою рудуватою шерстю, короткими лапами і виразною мордочкою. Цуценя з'явилося на світ у результаті незвичайного союзу.
"Коли схрещуєш коргі та таксу, отримуєш ось цю милу дівчинку. Маленькі ніжки, але найбільше серце", — підписала вона відео.
Реакція соцмереж
Користувачів особливо підкорило поєднання довгого тіла такси і загострених вух коргі. Коментатори не скупилися на емоції:
- "У принцеси Маргарет були собаки породи коргі/такса";
- "Я просто знаю, що в неї дуже яскравий характер";
- "Не хочу драматизувати, але я б за неї життя віддав";
- "Найкраще з двох світів".
Деякі глядачі також поділилися фотографіями власних доргі, показавши, що ця коротконога помісь хоч і рідкісна, але вже встигла завести відданих шанувальників.
Хоча "дорги" не визнані офіційною породою, такі собаки відомі лагідним характером, енергійністю та сильною прив'язаністю до господарів. Вони часто успадковують найкращі риси обох порід, а саме уважність, жвавість і прихильність.
