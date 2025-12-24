У коргі і такси народилося цуценя з дуже цікавою зовнішністю (фото, відео)

Чарівний вихованець, якого жартома називають "доргі", швидко став улюбленцем соцмереж і зібрав десятки тисяч переглядів.

Господиня собаки зворушила користувачів, опублікувавши відео зі своїм цуценям у TikTok. Люди були захоплені результатом рідкісного схрещування коргі та такси.

У ролику дівчина спочатку показала коргі й таксу, а потім продемонструвала маленького собаку з плямистою рудуватою шерстю, короткими лапами і виразною мордочкою. Цуценя з'явилося на світ у результаті незвичайного союзу.

"Коли схрещуєш коргі та таксу, отримуєш ось цю милу дівчинку. Маленькі ніжки, але найбільше серце", — підписала вона відео.

Реакція соцмереж

Користувачів особливо підкорило поєднання довгого тіла такси і загострених вух коргі. Коментатори не скупилися на емоції:

Відео дня

"У принцеси Маргарет були собаки породи коргі/такса";

"Я просто знаю, що в неї дуже яскравий характер";

"Не хочу драматизувати, але я б за неї життя віддав";

"Найкраще з двох світів".

Деякі глядачі також поділилися фотографіями власних доргі, показавши, що ця коротконога помісь хоч і рідкісна, але вже встигла завести відданих шанувальників.

"Дорги" не визнані офіційною породою Фото: TikTok

Хоча "дорги" не визнані офіційною породою, такі собаки відомі лагідним характером, енергійністю та сильною прив'язаністю до господарів. Вони часто успадковують найкращі риси обох порід, а саме уважність, жвавість і прихильність.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Українка тримає півня в будинку замість кота чи собаки. Жінка розповідає, що сприймає курей не як сільськогосподарських тварин, а як повноцінних домашніх улюбленців.

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч і тепер шкодує про своє рішення. У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком.

Також стало відомо, що кіт 5 місяців виживав у горах із дикими тваринами. Його знайшли співробітники канадського провінційного парку, після чого місцеві жителі організували для нього багатоетапну подорож, щоб він встиг повернутися до сім'ї до Різдва.