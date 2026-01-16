Знак цивілізованості: як законопроєкт № 11328 наближає Україну до стандартів ЄС

15 січня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 11328, що передбачає внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". За нього проголосували 233 парламентарії.

Ініціаторка законопроєкту, народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Овчиннікова, яка очолює підкомітет з лісових ресурсів, об'єктів тваринного і рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, пояснила Фокусу, чому ухвалення цього документу зробить Україну ще ближчою до стандартів Європейського Союзу.

Законопроєкт № 11328 розроблений спільно з експертами UAnimals та Асоціацією зоозахисних організацій України і є ключовим етапом повної імплементації Європейської конвенції про захист домашніх тварин, ратифікованої Україною ще 2013 року.

Відео дня

Він пропонує відійти від радянської спадщини щодо ставлення до тварин як до "об'єктів".

"Хоча Угода про асоціацію не містить прямих жорстких вимог щодо утримання домашніх улюбленців, адаптація українського права до гуманістичних стандартів Ради Європи є невід'ємною частиною нашого шляху до політичної та ціннісної інтеграції з ЄС", — наголосила Овчинникова.

Нові правила утримання тварин: що зміниться

Законопроєкт № 11328 передбачає низку ключових змін, спрямованих на посилення захисту тварин і гуманізації суспільства щодо них.

Гармонізація термінології

У правове поле вводяться чіткі визначення "благополуччя тварин", "племінна тварина" та "залишення напризволяще", що відповідає практиці держав-членів ЄС.

Заборона неетичних втручань

Законопроєкт забороняє хірургічні операції зі зміни зовнішнього вигляду (купірування вух, хвостів, видалення кігтів), що є базовою вимогою Конвенції.

Регулювання ринку розведення

Запроваджуються правила для розплідників з метою ліквідувати "тіньовий ринок" і захистити права споживачів, гарантуючи, що тварини вирощуються в належних умовах. Зокрема, забороняється неконтрольоване розведення тварин поза племінними розплідниками, кінологічними, фелінологічними організаціями (клубами).

Муніципальна реформа

Посилюється роль місцевого самоврядування в розробці освітніх програм і гуманному регулюванні чисельності безпритульних тварин.

На необхідність перегляду правил утримання тварин вплинуло і повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Через бойові дії та масовий виїзд жителів прифронтових територій тисячі тварин опинилися на вулиці або живуть близько до лінії фронту.

"Світ побачив Україну як країну, де рятують кожне життя. Законопроєкт №11328 юридично закріплює цей імідж, перетворюючи емоційний порив на стійку державну політику", — підкреслила нардеп.

Овчинникова додала, що 233 голоси в парламенті за цей документ — свідчення наявності політичної волі до реформ:

"Для міжнародних партнерів ухвалення закону стане ще одним підтвердженням того, що Україна не лише декларує європейські цінності, а й активно впроваджує їх у повсякденне життя громад".

Тепер документ розглянуть у другому читанні, підготовка до якого активно триває. Експерти очікують уточнення механізмів контролю за дотриманням нових норм, зокрема, обмеження перебування тварин на прив'язі та діяльності догхантерів.

"Майбутнє України — це країна, де безпека і гідність є цінністю для всіх живих істот", — впевнена Овчинникова.

Нагадаємо, у притулку на Київщині загинули понад 50 котів, ще 39 постраждали.

Також повідомлялося, що в притулку для тварин дивом спорожніли всі вольєри.