На десятый день войны в Иране Тегеран активирует спящих агентов в США, — СМИ

США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана , которые могут служить "оперативным триггером" для "спящих агентов" за пределами страны.

В предупреждении, с которым ознакомились журналисты ABC News, говорится о "предварительном анализе сигналов" передачи, "вероятно, иранского происхождения", которая была переслана в несколько стран вскоре после смерти аятоллы Али Хаменеи. Хаменеи.

Перехваченная передача была закодирована и, по всей видимости, предназначалась для секретных получателей, обладающих ключом шифрования, — это были сообщения, предназначенные для передачи инструкций "секретным агентам или спящим агентам" без использования интернета или сотовых сетей.

В предупреждении говорится, что эти сообщения могут быть "предназначены для активации или предоставления инструкций заранее размещенным спящим агентам, действующим за пределами страны отправления".

"Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной бдительности", — говорится в предупреждении.

Хотя в предупреждении и подчеркивается, что "никакой оперативной угрозы, связанной с конкретным местоположением, нет", оно предписывает правоохранительным органам усилить мониторинг подозрительной радиочастотной активности.

Если содержание предупреждения окажется правдивым, это подтвердит опасения, высказанные сотрудниками правоохранительных органов после ударов США и Израиля по Ирану, о том, что спящие ячейки, развернутые на Западе, могут быть использованы для ответных действий.

Напомним, ранее высокопоставленный священнослужитель Ирана издал фетву, призывающую всех мусульман отомстить за "кровь мученика Хаменеи". Насер Макарем Ширази издал официальный религиозный указ, в котором утверждалось, что все мусульмане обязаны отомстить за Хаменеи. Ширази заявил, что США и Израиль являются "главными виновниками этого преступления".

Тем временем Иран начал атаковать опреснительные установки в странах Персидского залива. Если Саудовская Аравия не сможет опреснять морскую воду, то Эр-Рияд опустеет в течении недели.