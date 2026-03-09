На десятий день війни в Ірані Тегеран активує сплячих агентів у США, — ЗМІ

США перехопили зашифровані повідомлення, які, ймовірно, виходять з Ірану, які можуть слугувати "оперативним тригером" для "сплячих агентів" за межами країни.

У попередженні, з яким ознайомилися журналісти ABC News, ідеться про "попередній аналіз сигналів" передачі, "імовірно, іранського походження", яку переслали в кілька країн незабаром після смерті аятоли Алі Хаменеї. Хаменеї.

Перехоплена передача була закодована і, вочевидь, призначалася для секретних одержувачів, що володіють ключем шифрування, — це були повідомлення, призначені для передання інструкцій "секретним агентам або сплячим агентам" без використання інтернету або стільникових мереж.

У попередженні йдеться, що ці повідомлення можуть бути "призначені для активації або надання інструкцій заздалегідь розміщеним сплячим агентам, які діють за межами країни відправлення".

Відео дня

"Хоча точний зміст цих передач наразі визначити неможливо, раптова поява нової станції з характеристиками міжнародної ретрансляції вимагає підвищеної пильності", — йдеться в попередженні.

Хоча в попередженні й наголошується, що "жодної оперативної загрози, пов'язаної з конкретним місцем розташування, немає", воно наказує правоохоронним органам посилити моніторинг підозрілої радіочастотної активності.

Якщо зміст попередження виявиться правдивим, це підтвердить побоювання, висловлені співробітниками правоохоронних органів після ударів США та Ізраїлю по Ірану, про те, що сплячі осередки, розгорнуті на Заході, можуть бути використані для дій у відповідь.

Нагадаємо, раніше високопоставлений священнослужитель Ірану видав фетву, що закликає всіх мусульман помститися за "кров мученика Хаменеї". Насер Макарем Ширазі видав офіційний релігійний указ, у якому стверджувалося, що всі мусульмани зобов'язані помститися за Хаменеї. Ширазі заявив, що США та Ізраїль є "головними винуватцями цього злочину".

Тим часом Іран почав атакувати опріснювальні установки в країнах Перської затоки. Якщо Саудівська Аравія не зможе опріснювати морську воду, то Ер-Ріяд спорожніє протягом тижня.