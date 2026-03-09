Трамп готовий до вбивства Моджтаба Хаменеї, якщо новий іранський лідер не поступиться вимогам США

Минулими вихідними Моджтаба Хаменеї був обраний наступним верховним лідером Ірану. Син Алі Хаменеї, який загинув унаслідок американсько-ізраїльських авіаударів 28 лютого, був названий президентом Трампом "неприйнятним" вибором.

Дональд Трамп заявив помічникам, що підтримає вбивство Хаменеї-молодшого, якщо той виявиться не готовий поступитися вимогам США, повідомляє WSJ.

Також президент США заявив, що Іран зробив помилку, обравши свого нового лідера.

Трамп додав, що говорити про захоплення іранської нафти поки зарано, але не відкинув такої можливості.

При цьому експерти заявляють, що вибір Моджтаби Хаменеї як наступника свого батька свідчить про те, що при владі в Ірані залишаються прихильники жорсткої лінії, і, схоже, закриває шлях до якнайшвидшого завершення війни.

Але при цьому президент США налаштований оптимістично. Дональд Трамп заявив, що США "дуже сильно" випереджають його початкові прогнози щодо термінів проведення операцій в Ірані, які він назвав 4-5 тижнів.

Відео дня

"Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає зв'язку, немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розлетілися на шматки. Їхні безпілотники знищуються всюди, включно з виробництвом безпілотників. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося", — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю телеканалу CBS.

Коментуючи заяву нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, Трамп сказав: "У мене немає для нього жодного послання".

Президент США також заявив, що у нього є кандидатура на заміну Хаменеї, але не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, США перехопили зашифровані повідомлення, які, ймовірно, походять з Ірану, які можуть слугувати "оперативним тригером" для "сплячих агентів" за межами країни.

Тим часом Іран почав атакувати опріснювальні установки в країнах Перської затоки. Якщо Саудівська Аравія не зможе опріснювати морську воду, то Ер-Ріяд спорожніє протягом тижня.