Іран готовий пропускати судна через Ормузьку протоку, але за однієї умови: чого вимагає Тегеран, — CNN

Корпус вартових Ісламської революції заявив про готовність пропускати через Ормузьку протоку будь-які європейські та арабські судна, проте лише за дотримання однієї умови.

Іран обіцяє необмежений проїзд для тих країн, які виставлять американських та ізраїльських послів зі своєї території. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на іранські ЗМІ.

Корпус вартових Ісламської революції зробив заяву, у якій йдеться, що країни, які виконають цю вимогу, матимуть "повне право і свободу" пересуватися через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Для цього їм потрібно розірвати дипломатичні відносини зі США та Ізраїлем, які розпочали військову операцію проти Ірану.

Іран хоче ввести мита на танкери і кораблі у Перській затоці

Згодом у CNN також повідомили, що Іран планує запровадити мита на танкери і кораблі у Перській затоці. Тегеран вже завершує розроблення планів на введення так званих "мит безпеки" на нафтові кораблі та комерційні судна, які належать країнам-союзницям США, розповіло виданню іранське джерело, обізнане з цим питанням.

Іранський чиновник також наголосив, що Ормузька протока залишається "закритою" для проходу суден, попри усі заяви президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито відкрита. Тегеран продовєуватиме боротьбу до того моменту, доки Америка не оголосить про поразку.

"Ми тримаємо в руках важіль впливу на світові ціни на нафту, і США доведеться довго чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми будемо продовжувати боротьбу, доки Трамп не визнає поразку", — заявило джерело.

Варто зазначити, що черех Ормузьку протоку проходить п'ята частина світових поставок нафти. Стрімке підвищення цін на нафту стало одним з наслідків перекриття цієї протоки.

Нагадаємо, 10 березня Дональд Трамп заявив, що Іран планував напасти на США упродовж тижня, і оголосив про скасування частини санкцій щодо нафти.

Також 9 березня у WSJ повідомили, що Трамп готовий до вбивства нового верховного лідера Ірану, якщо той не піде на умови США.