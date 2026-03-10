"Збиралися напасти на нас": Трамп оголосив про наміри Ірану атакувати США і про скасування деяких санкцій (відео)

Сполучені Штати Америки спільно з Ізраїлем випередили Іран, оскільки Тегеран нібито мав наміри напасти на Америку. Також президент США Дональд Трамп оголосив про скасування деяких санкцій, пов'язаних з нафтою.

Іран був повністю готовим атакувати упродовж тижня. Про це 9 березня заявив президент США Дональд Трамп, передає Clash Report.

"Протягом тижня вони збиралися напасти на нас на 100%. Вони були готові. Вони мали всі ці ракети — набагато більше, ніж будь-хто міг подумати — і вони збиралися атакувати нас", — розповів глава Білого дому.

За словами Трампа, США та союзники знають про усі місця в Ірані, де виготовляються безпілотники, і їх будуть атакувати.

Також політик розповів, що американцям спільно з ізраїльською стороною вдалося "розгромити" Іран. За словами Трампа, безпілотники та ракети Ірану були знищені в ході військової операції, а весь флот — нібито потоплений.

"Їхній флот зник. Усе лежить на дні океану — 46 кораблів. Ви можете в це повірити?", — зазначив Трамп.

Політик додав, що ракетний потенціал Ірану нібито "знизився до 10%".

Глава Білого дому розповів, що країни-сусідки Ірану "повністю перейшли" на бік США та почали атакувати іранські об'єкти. За його словами, це було "досить успішно".

"Сусіди Ірану перейшли на наш бік і почали атакувати їх, і, насправді, досить успішно", — зазначив Трамп.

Скасування санкцій і нафта

Окрім того, Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться", — заявив політик.

За його словами, тоді, можливо, США не доведеться їх знову запроваджувати.

Трамп також розповів, що "коли настане час", ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку, якщо це буде потрібно.

